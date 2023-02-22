Улан-удэнцы станцевали ёхор в парке в первый день Сагаалгана

Они исполнили бурятский национальный танец вместе с артистами
Во вторник, 21 февраля, все буддисты отмечали наступление Нового года по лунному календарю. В честь этого события в улан-удэнском парке «Юбилейный» устроили мероприятие под названием «Сагаалган – наш общий праздник» (возрастное ограничение – 0+
).
Все желающие могли отведать бурятские национальные блюда, полюбоваться изделиями местных мастеров на выставке-ярмарке, сыграть в «шагай наадан» и попробовать свои силы в « хээр шаалган» – разбивании хребтовой кости.
Жителей и гостей бурятской столицы поздравили с Сагаалганом Белый старец Сагаан Убгэн и Эрдэни лама из Иволгинского дацана. А ещё зрителей ждало театрализованное представление «Эхэ бурхан» от театра-студии «За гранью».
Завершился праздник выступлениями звёзд бурятской эстрады. На сцену вышли ансамбль народной песни и танца «Алтан Булаг», народный фольклорный ансамбль «Тоонто» и заслуженный артист РБ Валико Гаспарян. Под конец горожане вместе с артистами станцевали ёхор.
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Они исполнили бурятский национальный танец вместе с артистами
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