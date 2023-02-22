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Улан-Удэ примет чемпионат Бурятии по русским шашкам

Улан-Удэ примет чемпионат Бурятии по русским шашкам
Общество,  Фото:pixabay.com
Предварительные заявки принимаются по 23 февраля

С 24 по 26 февраля в Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по русским шашкам. Местом проведения соревнований станет центральный стадион РБ, 2-й этаж административного здания.

Предварительные заявки необходимо отправить на электронный адрес: [email protected] в срок по 23 февраля включительно. Регистрация участников производится 24 февраля с 9:30 до 10:00.

Соревнования стартуют в 10:00, сообщает федерация шашек РБ.

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ шашки спорт чемпионат Бурятии Бурятия

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