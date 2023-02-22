В Иркутске состоится юношеский турнир по борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В соревнованиях примут участие спортсмены из других регионов



25 февраля в Иркутске состоится межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей на призы губернатора Иркутской области. Соревнования пройдут в «Байкал-Арене». В них примут участие юноши 2005 года рождения и младше, сообщает группа «Борцы Иркутска».



С 8:00 до 9:00 будут проведены медицинский контроль, взвешивание и жеребьёвка участников. С 9:00 до 10:00 состоится совещание представителей команд и судей.



В 11:00 начнутся предварительные схватки во всех весовых категориях. В 13:00 начнётся торжественное открытие соревнований. С 14:00 пройдут полуфинальные, а затем и финальные поединки во всех весовых категориях.



Возрастное ограничение: 6+.

