В соревнованиях примут участие спортсмены из других регионов
25 февраля в Иркутске состоится межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей на призы губернатора Иркутской области. Соревнования пройдут в «Байкал-Арене». В них примут участие юноши 2005 года рождения и младше, сообщает группа «Борцы Иркутска».
С 8:00 до 9:00 будут проведены медицинский контроль, взвешивание и жеребьёвка участников. С 9:00 до 10:00 состоится совещание представителей команд и судей.
В 11:00 начнутся предварительные схватки во всех весовых категориях. В 13:00 начнётся торжественное открытие соревнований. С 14:00 пройдут полуфинальные, а затем и финальные поединки во всех весовых категориях.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутске состоится юношеский турнир по борьбе
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