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В Забайкалье хотят вернуть горного барана

В Забайкалье хотят вернуть горного барана
Общество,  Фото:pixabay.com
Отдельные особи здесь встречались ещё в прошлом веке

В Забайкальском крае готовы к реинтродукции аргали – крупной разновидности горного барана. В скалах Адон-Челона, и на других участках Даурского заповедника достаточно подходящих мест для их обитания, с хорошей кормовой базой и укрытиями. Предки горных баранов здесь жили раньше, о чём писал немецкий и русский учёный Пётр Симон Паласс.

- В Забайкалье, как в западном – Республике Бурятия, так и в восточном – Забайкальском крае, горных баранов истребили давно. Фактически люди их вывели в XIX веке, хотя отдельных особей встречали ещё в прошлом веке. Сегодня об аргали напоминают лишь названия. Тому пример – село Южный Аргалей в Агинском районе. Теперь дан новый импульс не только сохранению аргали в регионах, где он ещё обитает – в Алтае и Туве, но и возвращению в Забайкалье, - сообщает эколог Вадим Кирилюк.

Даурский заповедник не просто готов встретить и вернуть в Забайкалье баранов, но уже почти подготовился, чтобы завезти небольшую группу животных прямо из Монголии. В заповеднике для реинтродукции готовится новая база, уже построен инспекторский кордон, большой вольер для акклиматизационной передержки баранов, два искусственных водопоя.

- Конечно же, ещё нужно произвести большое количество работ, но самое трудное – завезти из Монголии первых 15-20 архаров, именно так ещё называют горных баранов, - добавили представители заповедника.
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