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Около реки в прибрежном селе Бурятии разлились нечистоты

Около реки в прибрежном селе Бурятии разлились нечистоты
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Теперь виновному грозит огромный штраф

Экологическое ЧП произошло в прибрежном селе Баргузин. Из выгребной ямы одного из многоквартирных домов, собственник которого – юридическое лицо, вылились канализационные отходы.

Нечистоты хлынули на земельный участок в 130 метрах от реки Баргузин. На месте уже побывали сотрудники Бурприроднадзора. Они провели выездное обследование.

Владельца жилого здания  уличили в бездействии при обращении с ЖБО. Он нарушил часть 1 статьи 8.2. («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления») и часть 1 статьи 8.42 КоАП РФ («Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности»).

Теперь виновному грозит штраф размером до 400 тысяч рублей. Все материалы проверки ведомство уже направило в прокуратуру Баргузинского района для принятия мер прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Бурприроднадзора.


отходы канализация природа Бурприроднадзор

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