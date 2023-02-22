22 февраля

21 февраля

Популярное

В Бурятии определены победители конкурса «Семейный альбом»

В Бурятии определены победители конкурса «Семейный альбом»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
В настоящее время продолжается голосование на приз зрительских симпатий

В Бурятии завершился конкурс семейных фотографий «Семейный альбом», посвящённый празднику «Сагаалган». На конкурс участники отправили фотографии своих семей в традиционной или стилизованной бурятской одежде.

- Главной целью конкурса является пропаганда семейных и традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры народа. Жюри отметило много замечательных, теплых фотографий. Первое место бесспорно заняла фотография большой династии Дашидондоковых, – сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Жюри определило победителя и призёров конкурса. Первое место занял Бэлигтэ Дашидондоков. Вот что он написал о своей фотографии:
- У моих родителей пятеро детей: я и четыре моих сестры. Назову фотографию так «Кулак». На фотографии все мы собрались со своими семьями, - пояснил победитель.

Второе место завоевал Доржо Цыдыпов с фотографией «Минии гэр бүлэ – манай жаргал». Третье место разделили Арюна Доржиева со снимком «Мама и дочь семьи Доржиевых», а также Раиса Утенкова с работой «Семья в каждом кадре».

Специальным призом отмечена фотография Светланы Матхановой «Представители рода Абрамовых (Багантан)». На фотографии запечатлены родители её матери: Матхановой Екатерины Морозовны (в девичестве Абрамовой). Слева направо: отец Абрамов Мороз Аюшеевич, из рода Багантан, мать Мороза Аюшеевича – Гарма (1818 года рождения), мать – Анна Намсараевна (1808 года рождения), братья матери: Санжей и Бадма.

- Семья моей мамы родом из Алари, середняки. У бурят бытует пословица «Красота женщины спереди, красота дома – сзади», - написала Светлана Матханова.

Подписчики сообщества РЦНТ в соцсети «ВКонтакте» также выберут своего победителя. Голосование продлится до 12 часов 27 февраля.

Возрастное ограничение: 0+.

Бурятия конкурс фотография фотоконкурс семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье покусанному собакой мальчику выплатят 10 тысяч
В Забайкалье покусанному собакой мальчику выплатят 10 тысяч
Общество, 22.02.2023
Ситуация возникла по вине местного муниципалитета
В Усть-Ордынском округе отмечают Сагаалган
В Усть-Ордынском округе отмечают Сагаалган
Общество, 22.02.2023
В окружном центре прошли праздничные мероприятия, посвящённые первому дню Белого месяца
В Бурятии впервые пройдёт кинофестиваль «Золотой нерпёнок»
В Бурятии впервые пройдёт кинофестиваль «Золотой нерпёнок»
Общество, 22.02.2023
Кинодраматург Анна Пендраковская: «Хочется сделать республику восточным центром российского кинематографа»
В Улан-Удэ состоялся городской турнир по «Шагай наадан»
В Улан-Удэ состоялся городской турнир по «Шагай наадан»
Общество, 22.02.2023
Абсолютным победителем стала ученица СОШ №20
В Бурятии жители Гусиноозёрска жалуются на соседей-собачников
В Бурятии жители Гусиноозёрска жалуются на соседей-собачников
Общество, 22.02.2023
В одной из квартир они насчитали более десяти псов

В Бурятии определены победители конкурса «Семейный альбом»
В Бурятии определены победители конкурса «Семейный альбом»
Общество, 22.02.2023
В настоящее время продолжается голосование на приз зрительских симпатий
Дартсмены Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Дартсмены Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Общество, 22.02.2023
Алла Эрдыниева завоевала «золото» соревнований
Работающие улан-удэнцы мечтают о бесплатном фитнесе и льготных путёвках
Работающие улан-удэнцы мечтают о бесплатном фитнесе и льготных путёвках
Общество, 22.02.2023
Они рассказали, какие компенсации ждут от начальства
В дацанах Бурятии стартовал 15-дневный молебен
В дацанах Бурятии стартовал 15-дневный молебен
Общество, 22.02.2023
«Монлам Ченмо» посвящён 15 чудесам Будды Шакьямуни
Бегун из Бурятии выиграл 3 медали всероссийских соревнований
Бегун из Бурятии выиграл 3 медали всероссийских соревнований
Общество, 22.02.2023
Дважды он становился на верхнюю ступень пьедестала
В Бурдраме по просьбе зрителей реализовали необычный проект
В Бурдраме по просьбе зрителей реализовали необычный проект
Общество, 22.02.2023
Теперь голосом народной артистки Бурятии Эржены Жамбаловой сопровождается аудиоэкскурсия по театру 
Шаманы Бурятии озвучили прогноз на год Зайца
Шаманы Бурятии озвучили прогноз на год Зайца
Общество, 22.02.2023
В столице республики прошёл обряд встречи Нового года
71 процент женщин в России считают своих мужей настоящими мужчинами
71 процент женщин в России считают своих мужей настоящими мужчинами
Общество, 22.02.2023
Опрос провёл один из российских банков в преддверии Дня защитника Отечества
В Бурятии набирают школьников в международный лагерь «Артек»
В Бурятии набирают школьников в международный лагерь «Артек»
Общество, 22.02.2023
Принимаются заявки от учеников с 5 по 11 классы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^