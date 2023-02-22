В настоящее время продолжается голосование на приз зрительских симпатий
В Бурятии завершился конкурс семейных фотографий «Семейный альбом», посвящённый празднику «Сагаалган». На конкурс участники отправили фотографии своих семей в традиционной или стилизованной бурятской одежде.
- Главной целью конкурса является пропаганда семейных и традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры народа. Жюри отметило много замечательных, теплых фотографий. Первое место бесспорно заняла фотография большой династии Дашидондоковых, – сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Жюри определило победителя и призёров конкурса. Первое место занял Бэлигтэ Дашидондоков. Вот что он написал о своей фотографии:
- У моих родителей пятеро детей: я и четыре моих сестры. Назову фотографию так «Кулак». На фотографии все мы собрались со своими семьями, - пояснил победитель.
Второе место завоевал Доржо Цыдыпов с фотографией «Минии гэр бүлэ – манай жаргал». Третье место разделили Арюна Доржиева со снимком «Мама и дочь семьи Доржиевых», а также Раиса Утенкова с работой «Семья в каждом кадре».
Специальным призом отмечена фотография Светланы Матхановой «Представители рода Абрамовых (Багантан)». На фотографии запечатлены родители её матери: Матхановой Екатерины Морозовны (в девичестве Абрамовой). Слева направо: отец Абрамов Мороз Аюшеевич, из рода Багантан, мать Мороза Аюшеевича – Гарма (1818 года рождения), мать – Анна Намсараевна (1808 года рождения), братья матери: Санжей и Бадма.
- Семья моей мамы родом из Алари, середняки. У бурят бытует пословица «Красота женщины спереди, красота дома – сзади», - написала Светлана Матханова.
Подписчики сообщества РЦНТ в соцсети «ВКонтакте» также выберут своего победителя. Голосование продлится до 12 часов 27 февраля.
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В Бурятии определены победители конкурса «Семейный альбом»
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