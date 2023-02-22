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Жителям Бурятии посоветовали заранее запасаться дровами

Жителям Бурятии посоветовали заранее запасаться дровами
Общество,  Фото:РАЛХ
Они каждый раз дорожают с наступлением холодов

Жителей Бурятии призвали заготавливать дрова на зиму заранее – в период, когда их ещё можно приобрести по приемлемой цене. Стоимость топлива повышается с приходом холодов. Основная причина тому – высокий спрос на него в преддверии отопительного сезона, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Норматив заготовки древесины для граждан определяет соответствующий закон РБ: он составляет 20, а в районах Крайнего Севера – 40 кубометров. Жители Бурятии могут воспользоваться несколькими  способами заготовки топлива, в том числе – во время действия особого противопожарного режима. Чтобы получить лесосеку для этих целей и для заключения договора купли-продажи, необходимо обратиться в ближайшее лесничество.

Для рубки пригодны не только сухие деревья, объём которых стремительно сокращается, но и спелые перестойные – то есть зелёные насаждения.

- Те, кто заготавливает древесину на лесосеках, могут посещать лесные массивы в том числе в период особого противопожарного режима, строго соблюдая правила пожарной безопасности, – пояснил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

С собой нужно взять подтверждающие документы. На официальном Бурприроды ias.burpriroda.ru/forest/drova/obyavleniya.php есть места, откуда забрать древесину можно по цене ниже рыночной.

дрова РАЛХ

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