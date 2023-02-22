Жителям Бурятии пообещали тёплый март

Синоптики рассказали, каким будет первый весенний месяц в республике
В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на первый месяц весны. Согласно ему, средняя температура воздуха в марте окажется на один-два градуса выше, чем в предыдущие годы.
Осадков в большинстве районов выпадет столько же, сколько обычно, местами – чуть больше, а вот на юго-западе республики – меньше нормы.
Определить, каким будет начало весны, можно и благодаря некоторым народным приметам.
1) Обильное наводнение и поднятие грунтовых вод в марте – к нашествию вредных насекомых летом
2) Если в марте вода не течёт, в апреле трава не растёт
3) В середине марта тепло – к тёплому лету
4) Сухой март предвещает плодородие, дождливый – неурожай
5) Частые туманы – лето будет дождливым
6) Гром в марте – к урожаю хлеба, но холодному году
7) Молния ранней весной без грома – к сухому лету
8) Редкие морозы – к урожайному году
9) Длинные сосульки – к долгой весне
10) Если 30 марта подует тёплый ветер – лето будет тёплым и мокрым, если пойдёт дождь – дождливым, а если выпадет снег и ударит мороз – холодным
Они каждый раз дорожают с наступлением холодов
С 15 февраля по 12 марта пройдут состязания в рамках конкурса имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева
Синоптики рассказали, каким будет первый весенний месяц в республике
Их обсчитали теплоэнергетики
В программе выступления – соревнования и мастер-классы
Приезжающие на озеро туристы не спешат отказываться от странной забавы
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из ФСК
Транспортные полицейские проводят профилактические мероприятия на Байкале
Его задействуют для борьбы с лесными пожарами
По городу курсируют уже 40 «волгабасов»
В деле разбиралась прокуратура
Президент России упомянул о них в своём послании Федеральному собранию
Должностное лицо привлекли к ответственности
Они признались, что достигают при этом отличных результатов
Награда была присуждена за военный музыкальный спектакль «Музыка наших Побед»