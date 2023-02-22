Жителям Бурятии пообещали тёплый март

Синоптики рассказали, каким будет первый весенний месяц в республике





В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на первый месяц весны. Согласно ему, средняя температура воздуха в марте окажется на один-два градуса выше, чем в предыдущие годы.Осадков в большинстве районов выпадет столько же, сколько обычно, местами – чуть больше, а вот на юго-западе республики – меньше нормы.Определить, каким будет начало весны, можно и благодаря некоторым народным приметам.1) Обильное наводнение и поднятие грунтовых вод в марте – к нашествию вредных насекомых летом2) Если в марте вода не течёт, в апреле трава не растёт3) В середине марта тепло – к тёплому лету4) Сухой март предвещает плодородие, дождливый – неурожай5) Частые туманы – лето будет дождливым6) Гром в марте – к урожаю хлеба, но холодному году7) Молния ранней весной без грома – к сухому лету8) Редкие морозы – к урожайному году9) Длинные сосульки – к долгой весне10) Если 30 марта подует тёплый ветер – лето будет тёплым и мокрым, если пойдёт дождь – дождливым, а если выпадет снег и ударит мороз – холодным