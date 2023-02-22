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Жителям Бурятии пообещали тёплый март

Жителям Бурятии пообещали тёплый март
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Синоптики рассказали, каким будет первый весенний месяц в республике

В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на первый месяц весны. Согласно ему, средняя температура воздуха в марте окажется на один-два градуса выше, чем в предыдущие годы.

Осадков в большинстве районов выпадет столько же, сколько обычно, местами – чуть больше, а вот на юго-западе республики – меньше нормы.

Определить, каким будет начало весны, можно и благодаря некоторым народным приметам.

1) Обильное наводнение и поднятие грунтовых вод в марте – к нашествию вредных насекомых летом
2) Если в марте вода не течёт,  в апреле трава не растёт
3) В середине марта тепло – к тёплому лету
4) Сухой март предвещает плодородие, дождливый – неурожай
5) Частые туманы – лето будет дождливым
6) Гром в марте – к урожаю хлеба, но холодному году
7) Молния ранней весной без грома – к сухому лету
8) Редкие морозы – к урожайному году
9) Длинные сосульки – к долгой весне
10) Если 30 марта подует тёплый ветер – лето будет тёплым и мокрым, если пойдёт дождь – дождливым, а если выпадет снег и ударит мороз – холодным

погода весна прогноз погоды

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