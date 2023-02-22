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В Бурятии выбирают лучших молодых артистов балета и балетмейстеров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С 15 февраля по 12 марта пройдут состязания в рамках конкурса имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева

В Бурятском хореографическом колледже на днях завершился приём заявок на участие в III Международном хореографическом конкурсе имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева (0+). Творческие состязания конкурса проходят с 15 февраля по 12 марта в два этапа: дистанционном и очном форматах, сообщает колледж.

- Сейчас мы отсматриваем конкурсные работы, присланные в адрес жюри в видеозаписях. Итоги первого заочного тура будут оглашены 28 февраля. Просмотр конкурсных работ во втором туре в очном формате состоятся 11 марта, - поделился директор хореографического колледжа Владимир Кожевников.

В этом году конкурс посвящён 95-летию со дня рождения Ларисы Петровны Сахьяновой. В конкурсе принимают участие юные учащиеся и студенты профессиональных хореографических учреждений, а также молодые руководители хореографических коллективов.

- Конкурс поможет выявить талантливых исполнителей и балетмейстеров, поддержать их и поощрить, - отметили в министерстве культуры Бурятии.

Гала-концерт и награждение победителей пройдут 12 марта на сцене Бурятского оперного театра (возрастное ограничение 0+).


балет

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