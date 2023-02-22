Локации для программы нашли в Прибайкальском нацпарке
Съёмочная группа российского телеканала «Диалоги о рыбалке» вновь побывала на Байкале. Процесс набора материала для новой программы занял несколько дней и состоялся в различных точках Прибайкальского национального парка: на побережье пролива Малое Море, вдоль Большой Байкальской тропы, а также на восточном берегу озера.
- Целей было две: полюбоваться фантастическими пейзажами западного берега Байкала и, конечно, поймать эндемика озера – омуля! Обе цели были достигнуты. Сейчас отснятый материал в работе, и как только закончится монтаж, программы об этом невероятном зимнем приключении выйдут в эфир, - заявил продюсер телеканала Игорь Чернышев.
В иркутском территориальном отделе контроля, надзора и рыбоохраны по Иркутской области напомнили: законно ловить рыбу на Байкале можно. О сроках, снастях и локациях, а также промысловом размере особей в легальном улове рыбаков-любителей активно консультируют, а также следят за порядком на льду.
- С 1 февраля на отведённых участках поклонники подлёдного лова, не отвлекаясь на съёмки программы, уже добывают хариуса, окуня, щуку, сорогу, ельца и если повезёт – омуля, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Телеканал о рыбалке снял передачу на Байкале
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