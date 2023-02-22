22 февраля

21 февраля

Популярное

Телеканал о рыбалке снял передачу на Байкале

Телеканал о рыбалке снял передачу на Байкале
Общество,  Фото:телеканал «Диалоги о рыбалке»
Локации для программы нашли в Прибайкальском нацпарке

Съёмочная группа российского телеканала «Диалоги о рыбалке» вновь побывала на Байкале. Процесс набора материала для новой программы занял несколько дней и состоялся в различных точках Прибайкальского национального парка: на побережье пролива Малое Море, вдоль Большой Байкальской тропы, а также на восточном берегу озера.

- Целей было две: полюбоваться фантастическими пейзажами западного берега Байкала и, конечно, поймать эндемика озера – омуля! Обе цели были достигнуты. Сейчас отснятый материал в работе, и как только закончится монтаж, программы об этом невероятном зимнем приключении выйдут в эфир, - заявил продюсер телеканала Игорь Чернышев.

В иркутском территориальном отделе контроля, надзора и рыбоохраны по Иркутской области напомнили: законно ловить рыбу на Байкале можно. О сроках, снастях и локациях, а также промысловом размере особей в легальном улове рыбаков-любителей активно консультируют, а также следят за порядком на льду.

- С 1 февраля на отведённых участках поклонники подлёдного лова, не отвлекаясь на съёмки программы, уже добывают хариуса, окуня, щуку, сорогу, ельца и если повезёт – омуля, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Байкал Иркутская область рыбалка телевидение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Изменён номер единого контакт-центра для граждан
Изменён номер единого контакт-центра для граждан
Общество, 22.02.2023
Теперь получить информацию можно по телефону: 8-800-100-00-01
В Улан-Удэ верующие запустили «коней удачи»
В Улан-Удэ верующие запустили «коней удачи»
Общество, 22.02.2023
Ритуал вывешивания хии моринов прошёл в дацане Ринпоче Багша
В Забайкалье хотят вернуть горного барана
В Забайкалье хотят вернуть горного барана
Общество, 22.02.2023
Отдельные особи здесь встречались ещё в прошлом веке
В Бурятии осветят около 4 км трасс
В Бурятии осветят около 4 км трасс
Общество, 22.02.2023
Также отремонтируют прилегающие территории
Монголия отметила Цагаан Сар
Монголия отметила Цагаан Сар
Общество, 22.02.2023
В соседнем государстве Новый год по лунному календарю встречают по-домашнему 
В Туве зажигали костры в честь Нового года
В Туве зажигали костры в честь Нового года
Общество, 22.02.2023
В Кызыле в молебнах в честь Шагаа приняло участие более 10000 верующих
В Забайкалье покусанному собакой мальчику выплатят 10 тысяч
В Забайкалье покусанному собакой мальчику выплатят 10 тысяч
Общество, 22.02.2023
Ситуация возникла по вине местного муниципалитета
В Усть-Ордынском округе отмечают Сагаалган
В Усть-Ордынском округе отмечают Сагаалган
Общество, 22.02.2023
В окружном центре прошли праздничные мероприятия, посвящённые первому дню Белого месяца
В Бурятии впервые пройдёт кинофестиваль «Золотой нерпёнок»
В Бурятии впервые пройдёт кинофестиваль «Золотой нерпёнок»
Общество, 22.02.2023
Кинодраматург Анна Пендраковская: «Хочется сделать республику восточным центром российского кинематографа»
В Улан-Удэ состоялся городской турнир по «Шагай наадан»
В Улан-Удэ состоялся городской турнир по «Шагай наадан»
Общество, 22.02.2023
Абсолютным победителем стала ученица СОШ №20
В Бурятии жители Гусиноозёрска жалуются на соседей-собачников
В Бурятии жители Гусиноозёрска жалуются на соседей-собачников
Общество, 22.02.2023
В одной из квартир они насчитали более десяти псов

В Бурятии определены победители конкурса «Семейный альбом»
В Бурятии определены победители конкурса «Семейный альбом»
Общество, 22.02.2023
В настоящее время продолжается голосование на приз зрительских симпатий
Дартсмены Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Дартсмены Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Общество, 22.02.2023
Алла Эрдыниева завоевала «золото» соревнований
Работающие улан-удэнцы мечтают о бесплатном фитнесе и льготных путёвках
Работающие улан-удэнцы мечтают о бесплатном фитнесе и льготных путёвках
Общество, 22.02.2023
Они рассказали, какие компенсации ждут от начальства
В дацанах Бурятии стартовал 15-дневный молебен
В дацанах Бурятии стартовал 15-дневный молебен
Общество, 22.02.2023
«Монлам Ченмо» посвящён 15 чудесам Будды Шакьямуни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^