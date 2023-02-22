Чирлидеры Бурятии выступят в торговом центре

В программе выступления – соревнования и мастер-классы



25 февраля в 15:00 в торговом центре «Форум» в Улан-Удэ в честь открытия новых филиалов спортивного клуба «Чир Старз» состоится спортивно-показательное мероприятие «Чир Фест». На открытии выступят чирлидеры Бурятии.



- В программе заявлены не только соревнования и показательные выступления, но и мастер-классы. В Бурятии в ряды чирлидеров могут вступить и студенты вызов и профессиональных образовательных организаций, - рассказали в министерстве спорта Бурятии.



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