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В Улан-Удэ жильцам трёх многоэтажек вернули миллионы за отопление

В Улан-Удэ жильцам трёх многоэтажек вернули миллионы за отопление
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их обсчитали теплоэнергетики

Жильцам многоквартирных домов № 32 и 36 на проспекте Строителей и № 108 на улице Жердева сделали перерасчёт за отопление. Им вернули более трёх миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Как выяснилось, перед новым годом людям сделали так называемую ежегодную корректировку за период с 1 декабря 2021-го по 30 ноября 2022-го. Объём тепловой энергии на услугу сотрудники ПАО «ТГК-14»определили, исходя из норматива, и нарушили тем самым часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ.

Улан-удэнцы с доначислениями не согласились и обратились в управление муниципальной жилищной инспекции. После проверки теплоэнергетиков обязали вернуть деньги на лицевые счета домов.

- Общедомовые приборы учёта ввели в эксплуатацию в корректируемые периоды, поэтому расчёт должен был производиться исходя из их показаний, – пояснили в жилинспекции. 
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