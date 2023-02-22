«Что за неуважение?»: В соцсетях вновь разгорается скандал из-за «поцелуя Байкала»

Приезжающие на озеро туристы не спешат отказываться от странной забавы









«На Байкале – своя атмосфера», – гласит подпись к видео. За пару дней оно набрало десятки комментариев и большинство из них – негативные. «Что за тупость придумали?», «Опять гадят», «Достали! В чём прикол?», «Байкал-отец за такое их накажет», «Деградация полным ходом», – отмечают разгневанные интернет-пользователи.









