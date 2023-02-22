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«Что за неуважение?»: В соцсетях вновь разгорается скандал из-за «поцелуя Байкала»

«Что за неуважение?»: В соцсетях вновь разгорается скандал из-за «поцелуя Байкала»
Общество,  Фото:svodka 38
Приезжающие на озеро туристы не спешат отказываться от странной забавы

Недавно в соцсетях выложили видео с девушкой, которая через одноразовую пластиковую трубочку потягивает из углубления во льду Байкала безалкогольный напиток –  названный, кстати, в честь жемчужины Сибири. Запись появилась в одном из иркутских пабликов. И, судя по всему, сделали её тоже на западном побережье озера.

«На Байкале – своя атмосфера», – гласит подпись к видео. За пару дней оно набрало десятки комментариев и большинство из них – негативные. «Что за тупость придумали?», «Опять гадят», «Достали! В чём прикол?», «Байкал-отец за такое их накажет», «Деградация полным ходом», – отмечают разгневанные интернет-пользователи.

В последние годы в Сети то и дело мелькали фото и видео с людьми, пьющими алкоголь и соки прямо с поверхности священного водоёма. Это стало своего рода традицией среди туристов, которой даже придумали название – «поцелуй Байкала». Горячительные напитки выливали в лунку на льду, а потом отдыхающие неспешно потягивали их. Иногда – даже лёжа.

Своеобразное развлечение вызвало бурю возмущения у жителей Бурятии и соседней Иркутской области. Им не понравился ни сам «ритуал», ни пятна от алкоголя, которые остаются на байкальском льду. В феврале 2022-го активист КВН-движения Бурятии и автор проекта #МусорИзГоловы Чингис Болотов призвал земляков обратить на это внимание и не присоединяться к «новомодной потребительской схеме развлечения».

Тогда же турфирмы начали постепенно отказываться от сомнительной забавы. В итоге ей придумали альтернативу. Теперь многие туристы угощаются напитками не из лунок, а из чего-то вроде ледяных бокалов или стаканов. Видеозапись с таким разместила в январе в своём официальном аккаунте компания, устраивающая экскурсии для туристов.

- Чистейшая вода Байкала зимой превращается в лёд, из которого любят делать вот такие хрустальные бокалы, – говорилось в комментарии к ролику.

На кадрах туристка пробовала сок из трубочки, которую вставили в отверстие в куске льда. Кстати, такой способ употребления напитков тоже не привёл в восторг интернет-пользователей. «Какой-то ненормальный придумал эту гадость и все стадно подхватили. Вообще этого не понимаю», – заявил один из них.
  

Байкал туристы Иркутская область

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