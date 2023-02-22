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Ещё один лесхоз в Бурятии получил квадроцикл

Ещё один лесхоз в Бурятии получил квадроцикл
Общество,  Фото:РАЛХ
Его задействуют для борьбы с лесными пожарами

Сотрудники Заудинского лесхоза, который находится в Тарбагатайском районе, получили новый квадроцикл для защиты лесов. Его приобрели в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Лесники будут использовать технику для доставки оборудования и воды на место возгорания и для разведки пожаров.

- Это очень хорошая и надёжная техника. Раньше квадроцикла у нас не было. В районе есть труднодоступные местности, куда можно добраться только пешком. Но теперь мы сможем приезжать быстрее – а значит, и быстрее ликвидировать пожары, – отметил руководитель Заудинского лесхоза Евгений Минович.

Кроме того, сотрудники лесхоза намерены обследовать на квадроцикле площадь возгораний. За четыре года реализации ФП «Сохранение лесов» они получили шесть единиц лесопожарной техники – тракторы, автомобили повышенной проходимости и автоцистерну.

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