Ещё один лесхоз в Бурятии получил квадроцикл

Его задействуют для борьбы с лесными пожарами







Лесники будут использовать технику для доставки оборудования и воды на место возгорания и для разведки пожаров.



- Это очень хорошая и надёжная техника. Раньше квадроцикла у нас не было. В районе есть труднодоступные местности, куда можно добраться только пешком. Но теперь мы сможем приезжать быстрее – а значит, и быстрее ликвидировать пожары, – отметил руководитель Заудинского лесхоза Евгений Минович.



Кроме того, сотрудники лесхоза намерены обследовать на квадроцикле площадь возгораний. За четыре года реализации ФП «Сохранение лесов» они получили шесть единиц лесопожарной техники – тракторы, автомобили повышенной проходимости и автоцистерну.





Сотрудники Заудинского лесхоза, который находится в Тарбагатайском районе, получили новый квадроцикл для защиты лесов. Его приобрели в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».