Ещё один лесхоз в Бурятии получил квадроцикл

Его задействуют для борьбы с лесными пожарами
Сотрудники Заудинского лесхоза, который находится в Тарбагатайском районе, получили новый квадроцикл для защиты лесов. Его приобрели в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
Лесники будут использовать технику для доставки оборудования и воды на место возгорания и для разведки пожаров.
- Это очень хорошая и надёжная техника. Раньше квадроцикла у нас не было. В районе есть труднодоступные местности, куда можно добраться только пешком. Но теперь мы сможем приезжать быстрее – а значит, и быстрее ликвидировать пожары, – отметил руководитель Заудинского лесхоза Евгений Минович.
Кроме того, сотрудники лесхоза намерены обследовать на квадроцикле площадь возгораний. За четыре года реализации ФП «Сохранение лесов» они получили шесть единиц лесопожарной техники – тракторы, автомобили повышенной проходимости и автоцистерну.
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