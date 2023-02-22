На Байкале с нарушением перевозили людей на хивусах









Сотрудники транспортной полиции в ходе рейдовых мероприятий на Байкале выявили двух недобросовестных перевозчиков. Нарушители перевозили людей на хивусе (судно на воздушной подушке) без разрешающей лицензии.Оба нарушителя были установлены на ледовом покрытии озера в районе посёлка Листвянка.- Один из судовладельцев осуществлял незаконную деятельность по перевозке двух пассажиров за денежное вознаграждение в размере одной тысячи рублей без лицензии, в связи с чем, в действиях гражданина усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Второй судовладелец бесплатно катал троих пассажиров. Лицензии на осуществление этой деятельности у него также не оказалось. Так, в действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии).Транспортные полицейские на постоянной основе проводят профилактические мероприятия в акватории Байкала. Сотрудниками проверяются законность и безопасность оказания услуг, предоставляемых населению туристическими фирмами. В случаях, когда в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками выявляются факты нарушения законодательства в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров, по всем фактам проводится предварительная проверка, на основании которой принимаются законные правовые решения.- Выявление и пресечение подобных правонарушений находится на особом контроле в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте. Недобросовестные перевозчики, пренебрегая правилами безопасности, подвергают риску жизни пассажиров, находящихся в транспортном средстве. Работа на водоёмах ведётся круглый год. С установлением ледового покрова имеет место провоз пассажиров вне официальных ледовых переправ, с грубыми нарушениями требований безопасности, - отметили в пресс-службе.Транспортная полиция напоминает гражданам: пользование услугами нелегальных перевозчиков на водном транспорте может привести к трагическим последствиям.