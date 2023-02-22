В Усть-Ордынском округе отмечают Сагаалган

В окружном центре прошли праздничные мероприятия, посвящённые первому дню Белого месяца
В Усть-Ордынском Бурятском округе начались праздничные мероприятия, посвящённые Белому месяцу. Заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев в первый день Сагаалгана посетил Усть-Ордынский окружной дацан «Тубдэн Даржелин». Глава округа обсудил вопросы дальнейшего благоустройства территории храма с его настоятелем Зоригто-ламой Батуевым
- Первый день Белого месяца совпал с международным днём родного языка. Для нас это символично. В том числе через игры, через спортивные и культурные мероприятия мы способствуем развитию и сохранению бурятского языка. Сегодня в округе стартует месячник родного (бурятского) языка, - отметил Анатолий Прокопьев.
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» имени Баймеева в посёлке Усть-Ордынский прошёл фестиваль народных игр. В нём приняли участие около 160 человек из шести районов УОБО, Ольхонского района, Свирска и Иркутска. Они соревновались в стрельбе из традиционного бурятского лука, традиционной игре в кости «шагай наадан» и шахматах «шатар».
В национальном музее УОБО открылась выставка «Сагаан hараар, Сагаалганаар!» (6+). Заслуженный художник Республики Бурятия Евгений Болсобоев представил графику и малые скульптурные формы. В дар музею в честь Сагаалгана мастер передал гравюру «Лучник» («Мэргэн»). Также в музее представлена буддийская коллекция из собственных фондов.
Завершился первый праздничный день концертом артистов государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы» в центре досуга «Наран».
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в этом году национально-культурный праздник «Сагаалган» отмечается с 21 февраля по 21 марта. Всего за это время в разных муниципальных образованиях УОБО состоится более 30 культурных и спортивных мероприятий. Первый день Белого месяца указом губернатора Иркутской области объявлен в Усть-Ордынском Бурятском округе выходным.
В Усть-Ордынском округе отмечают Сагаалган
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