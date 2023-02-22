В Улан-Удэ состоялся городской турнир по «Шагай наадан»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Абсолютным победителем стала ученица СОШ №20



18 февраля в Улан-Удэ прошёл 20-й городской традиционный турнир по «Шагай наадан-2023», посвящённый празднованию Сагаалгана. Соревнования были приурочены к столетию Республики Бурятия.



В турнире, проходившем в Бурятской гимназии №29, приняли участие 15 команд школ города Улан-Удэ. Игра проводилась по трём дисциплинам: «Мори урилдаан» (1-4 классы), «Няhалалга» (5-8 и 9-11 классы), «Шүүрэлгэ» (родители и педагоги).



За победу боролись 78 участников. Призёрами и победителями турнира стали:



«Мори урилдаан» (1-4 классы)

Первое место – Арсалан Л., прогимназия №108

Второе место - Амин-Эрдэнэ А., СОШ №2

Третье место - Сахьяна Б., БГ №29



«Няhалалга» (5-8 классы)

Первое место - Цырена О., СОШ №32

Второе место - Эржена Э., СОШ №25

Третье место - Баярто Б., БГ № 29



«Няhалалга» (9-11 классы)

Первое место - Арсалан А., БГ №29

Второе место - Номина Д., СОШ №20

Третье место - Цыцыгма Ц., СОШ №2



«Шүүрэлгэ»

Первое место - Дулма Нимаева, родитель СОШ №56

Второе место - Мыдыгма Цыренова, СОШ №35

Третье место - Лхама Цыренова, БГ №29



В конце турнира был выявлен абсолютный чемпион «Шагай наадан-2023» на приз директора Бурятской гимназии №29. В результате упорной борьбы победителем стала Номина Д., ученица СОШ №20. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

