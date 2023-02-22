Абсолютным победителем стала ученица СОШ №20
18 февраля в Улан-Удэ прошёл 20-й городской традиционный турнир по «Шагай наадан-2023», посвящённый празднованию Сагаалгана. Соревнования были приурочены к столетию Республики Бурятия.
В турнире, проходившем в Бурятской гимназии №29, приняли участие 15 команд школ города Улан-Удэ. Игра проводилась по трём дисциплинам: «Мори урилдаан» (1-4 классы), «Няhалалга» (5-8 и 9-11 классы), «Шүүрэлгэ» (родители и педагоги).
За победу боролись 78 участников. Призёрами и победителями турнира стали:
«Мори урилдаан» (1-4 классы)
Первое место – Арсалан Л., прогимназия №108
Второе место - Амин-Эрдэнэ А., СОШ №2
Третье место - Сахьяна Б., БГ №29
«Няhалалга» (5-8 классы)
Первое место - Цырена О., СОШ №32
Второе место - Эржена Э., СОШ №25
Третье место - Баярто Б., БГ № 29
«Няhалалга» (9-11 классы)
Первое место - Арсалан А., БГ №29
Второе место - Номина Д., СОШ №20
Третье место - Цыцыгма Ц., СОШ №2
«Шүүрэлгэ»
Первое место - Дулма Нимаева, родитель СОШ №56
Второе место - Мыдыгма Цыренова, СОШ №35
Третье место - Лхама Цыренова, БГ №29
В конце турнира был выявлен абсолютный чемпион «Шагай наадан-2023» на приз директора Бурятской гимназии №29. В результате упорной борьбы победителем стала Номина Д., ученица СОШ №20. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ состоялся городской турнир по «Шагай наадан»
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