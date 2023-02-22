На новеньких автобусах в Улан-Удэ прокатились почти 600 тысяч пассажиров

По городу курсируют уже 40 «волгабасов»
Новенькие автобусы приобрели благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ими воспользовались уже около 600 тысяч человек, рассказали в республиканском Минтрансе.
С их появлением жалоб на работу общественного транспорта от жителей отдалённых микрорайонов стало вдвое меньше. При этом увеличилось число рейсов и сократился интервал движения. Благодаря обновлению улан-удэнского автопарка общее число пассажиров на городских маршрутах в ушедшем 2022 году возросло и достигло 4 миллиона 600 тысяч. Годом ранее – в 2021-ом – было 4 миллиона.
Муниципальные автобусы курсируют по маршрутам № 1 (сотые кварталы), № 3а (микрорайон Восточный), № 10 (Сокол и Аэропорт), № 16 (посёлок Забайкальский), № 134 (Сосновый бор) и № 135 (микрорайон «Звёздный»). А ещё их запустили на маршруты № 2, 3, 59, 92, 95 и 100.
- Это как раз те микрорайоны, от жителей которых поступало много жалоб. Ситуация однозначно изменилась в лучшую сторону, но окончательные выводы мы сможем сделать после того, как поступят все автобусы, – рассказал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. – В прошлом году поступило 124, включая 59 «волгабасов». В 2023-ем запустим ещё 14 больших дизельных автобусов.
Большой «волгабас» может вместить сразу 111 пассажиров. В салоне установлено шесть печек и один большой кондиционер. Есть там и USB-розетки для подзарядки смартфонов и гаджетов. Однако водителей всё ещё не хватает. Сейчас их 215, а требуется 352.
- Сегодня в рейс выходят 40 «волгабасов». К лету планируем запустить все, – отметили в МУП «Городские маршруты».