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На новеньких автобусах в Улан-Удэ прокатились почти 600 тысяч пассажиров

На новеньких автобусах в Улан-Удэ прокатились почти 600 тысяч пассажиров
Общество,  Фото:Минтранс Бурятии
По городу курсируют уже 40 «волгабасов»

В прошлом году в столице Бурятии появилось несколько десятков ПАЗиков среднего размера и больших низкопольных автобусов Volgabus 5270. Машины с завода в городе Волжский прибыли в Улан-Удэ своим ходом – они «преодолели» более пяти с половиной тысяч километров.

Новенькие автобусы приобрели благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ими воспользовались уже около 600 тысяч человек, рассказали в республиканском Минтрансе.

С их появлением жалоб на работу общественного транспорта от жителей отдалённых микрорайонов стало вдвое меньше. При этом увеличилось число рейсов и сократился интервал движения. Благодаря обновлению улан-удэнского автопарка общее число пассажиров на городских маршрутах в ушедшем 2022 году возросло и достигло 4 миллиона 600 тысяч. Годом ранее – в 2021-ом – было 4 миллиона.

Муниципальные автобусы курсируют по маршрутам № 1 (сотые кварталы), № 3а (микрорайон Восточный), № 10 (Сокол и Аэропорт), № 16 (посёлок Забайкальский), № 134 (Сосновый бор) и № 135 (микрорайон «Звёздный»). А ещё их запустили на маршруты № 2, 3, 59, 92, 95 и 100.

- Это как раз те микрорайоны, от жителей которых поступало много жалоб. Ситуация однозначно изменилась в лучшую сторону, но окончательные выводы мы сможем сделать после того, как поступят все автобусы, – рассказал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. – В прошлом году поступило 124, включая 59 «волгабасов». В 2023-ем запустим ещё 14 больших дизельных автобусов.

Большой «волгабас» может вместить сразу 111 пассажиров. В салоне установлено шесть печек и один большой кондиционер. Есть там и USB-розетки для подзарядки смартфонов и гаджетов. Однако водителей всё ещё  не хватает. Сейчас их 215, а требуется 352.

- Сегодня в рейс выходят 40 «волгабасов». К лету планируем запустить все, – отметили в МУП «Городские маршруты».

автобусы транспорт

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