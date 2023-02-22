В деле разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в сентябре 2022 года Кижингинский лесхоз имел задолженность по заработной плате перед 43 работниками в сумме 1 млн рублей. Деньги были выплачены в конце октября прошлого года.
В связи с несвоевременной выплатой заработной платы в отношении директора Кижингинского лесхоза возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».
Должностное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии оштрафовали должностное лицо за невыплату зарплаты в срок
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