22 февраля

21 февраля

Популярное

В Бурятии оштрафовали должностное лицо за невыплату зарплаты в срок

В Бурятии оштрафовали должностное лицо за невыплату зарплаты в срок
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В деле разбиралась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в сентябре 2022 года Кижингинский лесхоз имел задолженность по заработной плате перед 43 работниками в сумме 1 млн рублей. Деньги были выплачены в конце октября прошлого года.

В связи с несвоевременной выплатой заработной платы в отношении директора Кижингинского лесхоза возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».

Должностное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура задолженность по зарплате

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Что за неуважение?»: В соцсетях вновь разгорается скандал из-за «поцелуя Байкала»
«Что за неуважение?»: В соцсетях вновь разгорается скандал из-за «поцелуя Байкала»
Общество, 22.02.2023
Приезжающие на озеро туристы не спешат отказываться от странной забавы
В Улан-Удэ красочном концертом отметили Сагаалган
В Улан-Удэ красочном концертом отметили Сагаалган
Общество, 22.02.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из ФСК
На Байкале с нарушением перевозили людей на хивусах
На Байкале с нарушением перевозили людей на хивусах
Общество, 22.02.2023
Транспортные полицейские проводят профилактические мероприятия на Байкале
Ещё один лесхоз в Бурятии получил квадроцикл
Ещё один лесхоз в Бурятии получил квадроцикл
Общество, 22.02.2023
Его задействуют для борьбы с лесными пожарами
Путин призвал модернизировать БАМ и заняться оздоровлением Байкала
Путин призвал модернизировать БАМ и заняться оздоровлением Байкала
Общество, 22.02.2023
Президент России упомянул о них в своём послании Федеральному собранию
В Бурятии больница затянула с отчётом о потраченной субсидии
В Бурятии больница затянула с отчётом о потраченной субсидии
Общество, 22.02.2023
Должностное лицо привлекли к ответственности 
Часть улан-удэнцев лучше работают в плохом настроении
Часть улан-удэнцев лучше работают в плохом настроении
Общество, 22.02.2023
Они признались, что достигают при этом отличных результатов
В Бурятии ансамбль «Забава» стал обладателем премии в области литературы и искусств
В Бурятии ансамбль «Забава» стал обладателем премии в области литературы и искусств
Общество, 22.02.2023
Награда была присуждена за военный музыкальный спектакль «Музыка наших Побед»
Путин предложил ввести регулярные отпуска для участников СВО
Путин предложил ввести регулярные отпуска для участников СВО
Общество, 22.02.2023
Военные смогут ездить домой каждые полгода
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 31-летним мобилизованным
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 31-летним мобилизованным
Общество, 22.02.2023
Его похоронят накануне Дня защитника Отечества
У кошки, найденной на трассе в Улан-Удэ, обнаружили инфекцию
У кошки, найденной на трассе в Улан-Удэ, обнаружили инфекцию
Общество, 22.02.2023
Животное с ампутированным хвостом совсем не может есть

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^