В Бурятии оштрафовали должностное лицо за невыплату зарплаты в срок

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В деле разбиралась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в сентябре 2022 года Кижингинский лесхоз имел задолженность по заработной плате перед 43 работниками в сумме 1 млн рублей. Деньги были выплачены в конце октября прошлого года.



В связи с несвоевременной выплатой заработной платы в отношении директора Кижингинского лесхоза возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».



Должностное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

