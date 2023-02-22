В Бурятии объявлен конкурс для экопросветителей

Заявки принимаются до 25 мая



В Бурятии объявлен межрегиональный конкурс методических и дидактических разработок «Сохраним природу родного края». К участию приглашаются воспитатели, педагоги, преподаватели и студенты педагогических профилей обучения.



В рамках конкурса каждый участник сможет стать автором обучающей разработки и внести свой вклад в экологическое воспитание подрастающего поколения. Возраст и стаж участников не ограничены. Темы и номинации для конкурсных материалов прописаны в положении на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Работы принимаются до 20 мая.



- Лучшие разработки, представленные в рамках конкурса, составят золотую копилку экопросветителей республики и помогут в обучении экологически ответственного поколения будущего, - сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».



Возрастное ограничение: 0+.

