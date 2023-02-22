Путин призвал модернизировать БАМ и заняться оздоровлением Байкала

Президент России упомянул о них в своём послании Федеральному собранию







Мероприятие проходило в Гостином дворе в Москве. На нём присутствовали депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, кабинет министров в полном составе, представители бизнеса, духовенства и общественные деятели и российские губернаторы, в том числе – глава Бурятии Мероприятие проходило в Гостином дворе в Москве. На нём присутствовали депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, кабинет министров в полном составе, представители бизнеса, духовенства и общественные деятели и российские губернаторы, в том числе – глава Бурятии Алексей Цыденов



Во время своего выступления Путин затронул вопрос модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей (БАМ).





- В наших планах – ускоренная модернизация восточного направления железных дорог, Транссиба и БАМа и наращивание возможностей Северного морского пути, – отметил президент. – Это не только дополнительные грузопотоки, но и основа для решения общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока.



Кроме того, во всей РФ продолжится оздоровление уникальных водных объектов, включая Байкал и Волгу, добавил Владимир Путин.



- А в среднесрочной перспективе распространим эту работу на озеро Ильмень и такие наши реки, как Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева. Нельзя забывать и о средних и малых реках. Обращаю на это внимание всех уровней власти, – подчеркнул глава государства.



По поручению, которое он дал ранее, уже подготовили проект закона о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях.



- Недавно обсуждали его с коллегами из правительства. Документ должен чётко определить, что и где можно, а что нельзя строить и принципы работы индустрии экотуризма в целом. Очень важный вопрос для нашей страны. Прошу Государственную Думу ускорить рассмотрение законопроекта, – заявил Путин.





Во вторник, 21 февраля, Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Обращение к российскому парламенту – конституционная обязанность главы государства. Впервые послание в привычном для нас формате в 1994 году огласил первый президент страны Борис Ельцин.