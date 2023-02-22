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Путин призвал модернизировать БАМ и заняться оздоровлением Байкала

Путин призвал модернизировать БАМ и заняться оздоровлением Байкала
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Президент России упомянул о них в своём послании Федеральному собранию

Во вторник, 21 февраля, Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Обращение к российскому парламенту – конституционная обязанность главы государства. Впервые послание в привычном для нас формате в 1994 году огласил первый президент страны Борис Ельцин.

Мероприятие проходило в Гостином дворе в Москве. На нём присутствовали депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, кабинет министров в полном составе, представители бизнеса, духовенства и общественные деятели и российские губернаторы, в том числе – глава Бурятии Алексей Цыденов.

Во время своего выступления Путин затронул вопрос модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей (БАМ). 

- В наших планах – ускоренная модернизация восточного направления железных дорог, Транссиба и БАМа и наращивание возможностей Северного морского пути, – отметил президент. – Это не только дополнительные грузопотоки, но и основа для решения общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока.

Кроме того, во всей РФ продолжится оздоровление уникальных водных объектов, включая Байкал и Волгу, добавил Владимир Путин.

- А в среднесрочной перспективе распространим эту работу на озеро Ильмень и такие наши реки, как Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева. Нельзя забывать и о средних и малых реках. Обращаю на это внимание всех уровней власти, – подчеркнул глава государства.
 
По поручению, которое он дал ранее, уже подготовили проект закона о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях.

- Недавно обсуждали его с коллегами из правительства. Документ должен чётко определить, что и где можно, а что нельзя строить и принципы работы индустрии экотуризма в целом. Очень важный вопрос для нашей страны. Прошу Государственную Думу ускорить рассмотрение законопроекта, – заявил Путин.

Путин БАМ Байкал

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