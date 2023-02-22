Должностное лицо привлекли к ответственности
На основании соглашения, заключённого с министерством здравоохранения Бурятии, Хоринская центральная районная больница получила субсидию в целях модернизации первичного звена здравоохранения.
В нарушение Бюджетного кодекса РФ отчёт о расходах субсидии предоставлен в министерство с нарушением срока, предусмотренного соглашением.
В отношении должностного лица учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение условий предоставления субсидий».
- Мировым судьёй судебного участка Хоринского района республики должностное лицо привлечено к административной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии больница затянула с отчётом о потраченной субсидии
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