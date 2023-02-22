В Бурятии больница затянула с отчётом о потраченной субсидии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Должностное лицо привлекли к ответственности



На основании соглашения, заключённого с министерством здравоохранения Бурятии, Хоринская центральная районная больница получила субсидию в целях модернизации первичного звена здравоохранения.



В нарушение Бюджетного кодекса РФ отчёт о расходах субсидии предоставлен в министерство с нарушением срока, предусмотренного соглашением.



В отношении должностного лица учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение условий предоставления субсидий».



- Мировым судьёй судебного участка Хоринского района республики должностное лицо привлечено к административной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

