Забайкалье готовятся к всероссийской выставке племенных овец

Общество, Фото: пресс-служба минсельхоза Забайкалья

Она состоится летом в Чите



Овцеводы Забайкалья ведут подготовку ко второму этапу всероссийской выставки племенных овец и коз, которая состоится в Чите с 6 по 10 июня. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Тюкавкин.



- Оценку готовности выставочных животных к предстоящему мероприятию начали экспертные комиссии, в состав которых входят специалисты краевого Минсельхоза и Забайкальского центра племенного животноводства. Совместно с представителями районных органов агропромышленного комплекса и сотрудниками ветеринарной службы они проводят в хозяйствах взвешивание, осмотр шёрстности, состояние прививок. В целом, все выставочные овцы характеризуются крупным телосложением, отличным шёрстным покровом и хорошей живой массой. Как и положено, животные находятся на отдельном стойловом содержании, их усиленно кормят лучшим сеном и зерносмесью, - пояснил замминистра.



Отметим, что участниками предстоящей выставки станут племенные сельхозорганизации из регионов Сибирского и Дальневосточного федерального округов, в настоящее время список регионов уточняется. На сегодня своё участие подтвердили представители Тувы, Бурятии и Горного Алтая.



Забайкальский край представят 12 хозяйств. От Агинского района будут заявлены племенные репродукторы: «Соло», «Кункур», «Урдо-Ага», «Цокто-Хангил», «Туншэ». От Могойтуйского района отправятся: «Кусочи», «Гэрэл», «Ушарбай», сельхозкооперативы имени Ленина и Кирова. Дульдургинский район делегирует на мероприятие животных из племенного завода «Родина». Приаргунский муниципальный округ представит племзавод «Дружба», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья.

