Часть улан-удэнцев лучше работают в плохом настроении

Они признались, что достигают при этом отличных результатов





Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что большинство жителей бурятской столицы – 7 из 10 – работают лучше, когда находятся в хорошем расположении духа, а 19% (это каждый пятый) – в нейтральном.Лишь 1% наших земляков признались: они достигают отличных результатов, когда трудятся в плохом настроении. Кстати, специалисты считают, что при таком раскладе люди более внимательны и склонны к аналитике.Каждый десятый улан-удэнец затруднился оценить влияние своего эмоционального состояния на рабочий процесс. Тех, кто показывает высокие результаты, трудясь в хорошем настроении, больше всего – среди горожан с доходом свыше 80 тысяч рублей (71%).Впрочем, 2 из 100 из жителей Улан-Удэ, получающих больше среднего, подтверждают, что, будучи не в настроении, они работают эффективнее – мол, в такие моменты к ним лучше не подходить и потому их ничего не отвлекает.