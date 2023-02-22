В Бурятии ансамбль «Забава» стал обладателем премии в области литературы и искусств

Общество, Фото: телеграм-канала Игоря Шутенкова

Награда была присуждена за военный музыкальный спектакль «Музыка наших Побед»



Театр народной музыки и танца «Забава» получил Государственную премию Республики Бурятия в области литературы и искусств.



- Творческий коллектив представил на суд жюри военный музыкальный спектакль «Музыка наших Побед» (возрастное ограничение 6+). Подавляющим большинством голосов (18 из 21) члены специальной комиссии при главе Бурятии проголосовали за муниципальный театр народной музыки и танца «Забава». «Забава» была выдвинута на Госпремию впервые за свою более чем тридцатилетнюю деятельность, - рассказал в своём Telegram-канале мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.



По его словам, награду получили люди, беззаветно преданные «Забаве»: это основатель и бессменный художественный руководитель театра Николай Осипов, режиссёр и автор драматургической версии программы Евгения Герасимова, главный хормейстер, педагог по вокалу и автор хоровых аранжировок Галина Евтушенко, хормейстер и солистка Жанна Сидинкина, главный балетмейстер Наталия Ивлева.



