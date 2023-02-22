Школьники Улан-Удэ приняли участие в «Серебряном сиянии»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Городской детский конкурс прошёл в столице Бурятии накануне Сагаалгана



В Улан-Удэ прошёл городской детский конкурс «Мунгэн толон» в рамках празднования национального праздника «Сагаалган». В переводе с бурятского «Мунгэн Толон» означает «Серебряное сияние».



Конкурс по бурятскому языку и традиционной культуре проводился в центре дополнительного образования «Эдельвейс». В нём приняли участие ученики школ №46, №7, №8, №9, лингвистической гимназии №3, воспитанники центра. Конкурсанты соревновались в следующих этапах: «Минии амаршалга», «Би бэрхэб», «Эрдэмэй хусэй».



По информации пресс-службы министерства образования РБ, места распределились следующим образом.



Возрастная категория 1-4 класс (девочки)

I место – Нарантуя Н., МАОУ СОШ №46;

II место – Арьяна О., МАОУ СОШ №9;

II место – Юмжана Д., МАОУ СОШ №46;

III место – Сарана Ц., МАОУ СОШ №8;

III место – Нарана Т., школа №7.



Возрастная категория 1-4 класс (мальчики)

I место – Амар Н., МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс.



Возрастная категория 5-7 класс

I место – Диана Ж., лингвистическая гимназия №3;

II место – Бэлигма Д., МАОУ СОШ №8;

III место – Валерия Б., лингвистическая гимназия №3;

III место – Нарана Г., МАОУ СОШ №22.



Возрастная категория 8-11 класс (девочки)

I место – Анна Ц., МАОУ ДО ЦДО «Эдельвейс».



Возрастная категория 8-11 класс (мальчики)

I место – Эрдэм Г., лингвистическая гимназия № 3.



