Городской детский конкурс прошёл в столице Бурятии накануне Сагаалгана
В Улан-Удэ прошёл городской детский конкурс «Мунгэн толон» в рамках празднования национального праздника «Сагаалган». В переводе с бурятского «Мунгэн Толон» означает «Серебряное сияние».
Конкурс по бурятскому языку и традиционной культуре проводился в центре дополнительного образования «Эдельвейс». В нём приняли участие ученики школ №46, №7, №8, №9, лингвистической гимназии №3, воспитанники центра. Конкурсанты соревновались в следующих этапах: «Минии амаршалга», «Би бэрхэб», «Эрдэмэй хусэй».
По информации пресс-службы министерства образования РБ, места распределились следующим образом.
Возрастная категория 1-4 класс (девочки)
I место – Нарантуя Н., МАОУ СОШ №46;
II место – Арьяна О., МАОУ СОШ №9;
II место – Юмжана Д., МАОУ СОШ №46;
III место – Сарана Ц., МАОУ СОШ №8;
III место – Нарана Т., школа №7.
Возрастная категория 1-4 класс (мальчики)
I место – Амар Н., МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс.
Возрастная категория 5-7 класс
I место – Диана Ж., лингвистическая гимназия №3;
II место – Бэлигма Д., МАОУ СОШ №8;
III место – Валерия Б., лингвистическая гимназия №3;
III место – Нарана Г., МАОУ СОШ №22.
Возрастная категория 8-11 класс (девочки)
I место – Анна Ц., МАОУ ДО ЦДО «Эдельвейс».
Возрастная категория 8-11 класс (мальчики)
I место – Эрдэм Г., лингвистическая гимназия № 3.
Школьники Улан-Удэ приняли участие в «Серебряном сиянии»
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