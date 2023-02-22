Военные смогут ездить домой каждые полгода
Президент России Владимир Путин предложил ввести регулярные отпуска для всех участников специальной военной операции на Украине. Об этом глава государства заявил 21 февраля во время оглашения послания Федеральному Собранию.
В заявлении глава государства уточнил, что отпуск нужно установить сроком не менее 14 дней, не реже одного раза в полгода. Отдых будет учитываться без учёта времени на дорогу.
- Служба в зоне специальной военной операции связана с колоссальными физическими и психологическими нагрузками. С каждодневным риском для здоровья жизни. Я считаю необходимым установить для всех участников СВО регулярный отпуск, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими, - сказал Владимир Путин.
Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов дал комментарий Первому каналу после обращения президента с посланием к Федеральному собранию.
Путин предложил ввести регулярные отпуска для участников СВО
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