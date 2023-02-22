Также отремонтируют прилегающие территории
В этом году будет устроено 3,9 км линий освещения вдоль региональных и местных трасс Бурятии. Кроме установки освещения, отремонтируют дороги к социально-значимым объектам, в том числе и прилегающие территории.
В этом году освещение появится в селе Дулан Кабанского района в рамках капитального ремонта региональной дороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье (км 41 – км 51) и в селе Засухино Прибайкальского района в рамках ремонта региональной дороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино (км 4 - км 17).
- Акцент мы делаем на дорогах в населённых пунктах, вблизи остановок и пешеходных переходов. Вместе с установкой барьерного и пешеходного ограждения, установкой дорожных знаков, разметки, устройством тротуаров и пешеходных переходов движение по дороге для всех участников движения становится наиболее безопасным, - отметил Евгений Луковников, зампред правительства РБ.
Освещение установят и на дорогах местного значения: на подходах к мосту через реку Итанца в селе Листвиничное Прибайкальского района, в Иволгинском районе в селе Сужа на улицах Удачная и Мирная. Обновят и в Улан-Удэ по проспекту 50-лет Октября.
Как сообщает пресс-служба министерства транспорта республики, в прошлом году было устроено более 5 км наружного освещения, и работа по повышению уровня безопасности будет продолжаться и дальше.
В Бурятии осветят около 4 км трасс
Общество, Фото:
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