В Бурятии простятся с погибшим на СВО 31-летним мобилизованным

Его похоронят накануне Дня защитника Отечества









Прощание с ним пройдёт в доме культуры в прибайкальском селе Нестерово с 13:00 до 13:30, сообщается в вайбер-группе «Прибайкалье-инфо 24/7». После начнётся траурный митинг.



Юрий родился 23 апреля 1991 года в селе Новоильинск. В 2010-ом ушёл в армию. С 2013-го проживал в Нестерово.



13 октября 2022-го он попал под объявленную в стране частичную мобилизацию и отправился на СВО. На спецоперации наш земляк проявил себя доблестно и мужественно.





В среду, 22 февраля, в Бурятии проводят в последний путь 31-летнего Юрия Феткулина, который героически погиб 6-го числа при исполнении воинского долга на специальной военной операции.