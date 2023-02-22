У кошки, найденной на трассе в Улан-Удэ, обнаружили инфекцию

Животное с ампутированным хвостом совсем не может есть









Марфуша попала к зоозащитникам с обморожением и подозрением на ФИП (инфекционный перитонит), считающийся смертельно опасным заболеванием. Кошка лежала на дороге и даже не шевелилась. Ей грозила неминуемая гибель, рассказали ранее в фонде.



В ветклинике согласись помочь животному, несмотря на огромную задолженность волонтёров перед учреждением – она на тот момент перевалила 200 тысяч рублей. В официальной группе «Собака счастья» во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck объявили сбор средств на лечение кошки.



