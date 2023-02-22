В Бурятии в сельскую школу с халтурным ремонтом нагрянули с проверкой

Обнаруженные дефекты пообещали устранить к концу учебного года

Ранее представители регионального отделения Народного фронта обнаружили ряд серьёзных недочётов после дорогостоящего ремонта на 15 миллионов 300 тысяч рублей, который сделали в Желтуринской СОШ ещё в 2019 году. Там насчитывается сто учеников, но властям, по словам общественников, нет никакого дела ни до комфорта самих ребятишек, ни сотрудников.



В здании – столы, которым «исполнилось» 40 лет. Они там с 1982 года. Чтобы отапливать столовую, в учебное заведение должны были доставить 56 кубометров дров, но часть топлива – 21 кубометр – так и не доехала. На его покупку между тем направили 92 с лишним тысячи. Кровля в школе протекает, а на стенах появились трещины и плесень.



- Двери, полы и проёмы искривились, окна промерзают. Смета предусматривала замену стропил, системы отопления и полов, но подрядчик эта работы так и не сделал, хотя получил за них деньги, – констатировали представители Народного фронта.



Общественники потребовали от властей исправить нарушения, но выявленные недостатки просто замаскировали. Пришлось обратиться в прокуратуру. Активисты заявили, что будут добиваться устранения всех недочётов и привлечения виновных к ответственности.



Вскоре в Минобрнауки сообщили: ситуацию взял на личный контроль глава ведомства Валерий Поздняков. В министерстве пообещали провести свою проверку «для принятия соответствующих административных решений».





Обследование показало, что выявленные дефекты в конструкции кровли здания так и не устранили. Представители компании-субподрядчика пообещали исправить их по гарантии до конца учебного года, сообщается в вайбер-группе «Джида-инфо 24/7».- Здание школы подключено к центральному отоплению. Учебный процесс проходит согласно нормам, – отметила руководитель районного управления образования Ольга Прушенова.По её словам, эти дефекты на температурный режим в кабинетах никак не влияют.