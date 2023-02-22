Из Бурятии в Монголию вывезено более 190 тысяч гофрированных коробок

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Вся гофротара прошла фитосанитарный контроль



С начала 2023 года управление Россельхознадзора досмотрело 191 000 штук коробок из гофрированного картона, предназначенных для вывоза из Бурятии в Монголию.



- Вся экспортированная гофротара прошла фитосанитарный контроль. На основании лабораторных заключений о карантинном фитосанитарном состоянии, проведённых Бурятским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», выдано 5 фитосанитарных сертификатов, - сообщили в пресс-службе управления.



С начала 2022 года из Бурятии было экспортировано 5 001000 штук коробок из гофрокартона в Монголию, Республику Киргизию, выдано 85 фитосанитарных сертификатов.



