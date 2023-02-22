Вся гофротара прошла фитосанитарный контроль
С начала 2023 года управление Россельхознадзора досмотрело 191 000 штук коробок из гофрированного картона, предназначенных для вывоза из Бурятии в Монголию.
- Вся экспортированная гофротара прошла фитосанитарный контроль. На основании лабораторных заключений о карантинном фитосанитарном состоянии, проведённых Бурятским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», выдано 5 фитосанитарных сертификатов, - сообщили в пресс-службе управления.
С начала 2022 года из Бурятии было экспортировано 5 001000 штук коробок из гофрокартона в Монголию, Республику Киргизию, выдано 85 фитосанитарных сертификатов.
Из Бурятии в Монголию вывезено более 190 тысяч гофрированных коробок
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