Глава Бурятии дал комментарий Первому каналу после обращения президента России с посланием к Федеральному собранию





Трансляция шла в прямом эфире Первого канала. На мероприятии присутствовал глава Бурятии Алексей Цыденов, после завершения обращения, к нему подошёл корреспондент. Руководитель региона поделился впечатлениями.



- Владимир Владимирович, как обычно, акцентировал внимание на безопасности нашей страны: экономической, стратегической, военной… Безопасности нашей культуры, традиций, морального разложения, которое мы видим сильно процветает на западе. Те посылы, которые он сегодня дал, задел опять надолго. И усиление обороноспособности государства, и продолжение тех социальных программ, которые реализуются, продолжение экономического развития, ориентация бизнеса на то, чтобы вкладывали в Россию, развивались здесь. Развитие независимых технологий, импортозамещение, движение на опережение вперёд… В общем, получили такой заряд бодрости, очередной вектор движения. Пойдём работать, - сказал Алексей Цыденов.









Также в ходе беседы он отметил отзывчивость жителей Бурятии: добровольцев, работу волонтёров и других неравнодушных людей.



- У нас очень сплотилась республика. Много добровольцев ещё до объявления мобилизации сами шли в военкоматы и записывались добровольцами по линии министерства обороны, по линии «Ахмат», «Барс», также у нас был сформирован батальон «Байкал». У нас очень патриотичные люди, много волонтёров, которые сегодня и на передовой, и на приграничных территориях, а также волонтёров, которые работают на территории республики. У нас волонтеры всех возрастов – и старшее поколение, и молодёжь складываются, что-то делают своими руками, что-то шьют, закупаются – все ради помощи нашим ребятам, помощи на передовой. И надо отдать должное – они очень сплочённые. И хотел бы свои землякам сказать спасибо за это. В целом, вся страна на самом деле поднялась, все регионы так работают. Но в Республике Бурятия я вижу, как это все делается совместно, и очень искренне эта помощь оказывается. Поэтому вся страна вместе. Мы победим! – сказал Алексей Цыденов.











Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Гостином дворе.