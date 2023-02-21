21 февраля

20 февраля

Популярное

Глава Бурятии дал комментарий Первому каналу после обращения президента России с посланием к Федеральному собранию

Глава Бурятии дал комментарий Первому каналу после обращения президента России с посланием к Федеральному собранию
Общество, 
«Получили такой заряд бодрости», - сказал Алексей Цыденов

Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Гостином дворе. 

Трансляция шла в прямом эфире Первого канала. На мероприятии присутствовал глава Бурятии Алексей Цыденов, после завершения обращения, к нему подошёл корреспондент. Руководитель региона поделился впечатлениями.

- Владимир Владимирович, как обычно, акцентировал внимание на безопасности нашей страны: экономической, стратегической, военной… Безопасности нашей культуры, традиций, морального разложения, которое мы видим сильно процветает на западе. Те посылы, которые он сегодня дал, задел опять надолго. И усиление обороноспособности государства, и продолжение тех социальных программ, которые реализуются, продолжение экономического развития, ориентация бизнеса на то, чтобы вкладывали в Россию, развивались здесь. Развитие независимых технологий, импортозамещение, движение на опережение вперёд… В общем, получили такой заряд бодрости, очередной вектор движения. Пойдём работать, - сказал Алексей Цыденов.



Также в ходе беседы он отметил отзывчивость жителей Бурятии: добровольцев, работу волонтёров и других неравнодушных людей.

- У нас очень сплотилась республика. Много добровольцев ещё до объявления мобилизации сами шли в военкоматы и записывались добровольцами по линии министерства обороны, по линии «Ахмат», «Барс», также у нас был сформирован батальон «Байкал». У нас очень патриотичные люди, много волонтёров, которые сегодня и на передовой, и на приграничных территориях, а также волонтёров, которые работают на территории республики. У нас волонтеры всех возрастов – и старшее поколение, и молодёжь складываются, что-то делают своими руками, что-то шьют, закупаются – все ради помощи нашим ребятам, помощи на передовой. И надо отдать должное – они очень сплочённые. И хотел бы свои землякам сказать спасибо за это. В целом, вся страна на самом деле поднялась, все регионы так работают. Но в Республике Бурятия я вижу, как это все делается совместно, и очень искренне эта помощь оказывается. Поэтому вся страна вместе. Мы победим! – сказал Алексей Цыденов. 


глава Бурятии правительство РБ Послание президента России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прокомментировали заявления президента
В Бурятии прокомментировали заявления президента
Общество, 21.02.2023
«Предоставление арендного жилья на льготных условиях для работников ОПК - необходимая мера», - сообщил министр промышленности республики
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд на Комушке
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд на Комушке
Общество, 21.02.2023
Будут проводиться ремонтные работы 
В Улан-Удэ дворники с мётлами взобрались на танк
В Улан-Удэ дворники с мётлами взобрались на танк
Общество, 21.02.2023
Горожане стали свидетелями очистки памятника от снега 
Жителей Бурятии призывают не захламлять свои участки
Жителей Бурятии призывают не захламлять свои участки
Общество, 21.02.2023
«Чистый двор - чистая совесть!» - призывают в администрации Джидинского района 
В Улан-Удэ после вмешательства прокуратуры решили вопрос подвоза школьников
В Улан-Удэ после вмешательства прокуратуры решили вопрос подвоза школьников
Общество, 21.02.2023
Из-за закрытия учебного корпуса дети не могут ходить в ближайшую 
В Бурятии бизнесмен сообщил в прокуратуру о выбоинах на дорогах
В Бурятии бизнесмен сообщил в прокуратуру о выбоинах на дорогах
Общество, 21.02.2023
Предприниматель занимается пассажирскими перевозками 
В Бурятии открылась виртуальная выставка «Зима в Алтачейском заказнике»
В Бурятии открылась виртуальная выставка «Зима в Алтачейском заказнике»
Общество, 21.02.2023
Сотрудники заповедника поделились потрясающими фотоснимками диких животных и природных красот
В Улан-Удэ появились новые дорожные камеры
В Улан-Удэ появились новые дорожные камеры
Общество, 21.02.2023
Водителей призывают к соблюдению ПДД
В Бурятии сотрудникам ГИБДД предложили взятку в виде пиломатериалов
В Бурятии сотрудникам ГИБДД предложили взятку в виде пиломатериалов
Общество, 21.02.2023
Госавтоинспекция призывает жителей республики исключить возможность участия в коррупционных действиях 
В Улан-Удэ состоялась презентация фотовыставки «Жена Героя Бурятии»
В Улан-Удэ состоялась презентация фотовыставки «Жена Героя Бурятии»
Общество, 21.02.2023
В ФСК выставка будет действовать до 27 февраля
За год театр оперы и балета в Улан-Удэ посетили около 85 тысяч зрителей
За год театр оперы и балета в Улан-Удэ посетили около 85 тысяч зрителей
Общество, 21.02.2023
В преддверии Сагаалгана Бурятский оперный театр подвёл итоги
Иркутская область присоединилась к фотопроекту «Жёны героев»
Иркутская область присоединилась к фотопроекту «Жёны героев»
Общество, 21.02.2023
В проекте уже приняли участие около 20 девушек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^