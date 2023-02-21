В Бурятии прокомментировали заявления президента

«Предоставление арендного жилья на льготных условиях для работников ОПК - необходимая мера», - сообщил министр промышленности республики
Во время оглашения послания Федеральному Собранию Владимир Путин предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Он поручил правительству оперативно приступить к реализации этой меры.
- Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов, это касается и зарплат, и социального обеспечения. Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмёт на себя государство, - заявил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что такой жилой фонд должен появиться в городах, которые являются значимыми оборонными, индустриальными и научно-исследовательскими центрами.
- В Бурятии работает ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе такие крупные как Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение, военный ремонтный завод в Заиграевском районе. Безусловно, программа предоставления арендного жилья на льготных условиях для работников ОПК необходима и своевременна. Такая мера государственной поддержки будет выступать значительным стимулом для привлечения высококвалифицированных работников на такие предприятия, - отметил Виктор Винокурцев, министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.
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