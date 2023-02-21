Будут проводиться ремонтные работы
На железнодорожном переезде в микрорайоне Комушка в городе Улан-Удэ (5657 км ВСЖД) 22 февраля будут проводиться ремонтные работы.
Движение через переезд будет ограничено с 10:00 до 17:00. Проезд автомобилей через переезд в указанные часы будет осуществляться по одной из двух полос движения.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд на Комушке
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