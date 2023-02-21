В Улан-Удэ ограничат движение через переезд на Комушке

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Будут проводиться ремонтные работы



На железнодорожном переезде в микрорайоне Комушка в городе Улан-Удэ (5657 км ВСЖД) 22 февраля будут проводиться ремонтные работы.



Движение через переезд будет ограничено с 10:00 до 17:00. Проезд автомобилей через переезд в указанные часы будет осуществляться по одной из двух полос движения.



Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.



