В республике переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 22 февраля, в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -3,-8, местами -10,-15.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём -5,-7.
В Улан-Удэ днём до -7 градусов
Общество, Фото:
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