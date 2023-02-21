Жителей Бурятии призывают не захламлять свои участки

«Чистый двор - чистая совесть!» - призывают в администрации Джидинского района



С 13 февраля по 17 февраля отдел муниципального контроля администрации Джидинского района Бурятии составил и направил для рассмотрения три протокола об административных правонарушениях. Один касался благоустройства (ст.36 ч.2), и два - выпаса сельскохозяйственных животных (ст.47).



Рейды проводились в сельском поселении «Булыкское», СП «Нижнебургалтайское», СП «Оёрское», в ходе которых выявлено 16 фактов нарушения ст.36 (благоустройство).



- Отдел муниципального контроля напоминает жителям о необходимости выполнения некоторых обязанностей, а именно: проведение мероприятий по уборке вашего участка за территорией забора; не допущение захламления территории от забора к дороге (для того, чтобы могли подъехать в случае возникшей необходимости автомобили экстренных служб); не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятные условия проживания, - сообщили в администрации Джидинского района.



- Поддерживайте прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии! Чистый двор - чистая совесть! – призвали в администрации.



