«Чистый двор - чистая совесть!» - призывают в администрации Джидинского района
С 13 февраля по 17 февраля отдел муниципального контроля администрации Джидинского района Бурятии составил и направил для рассмотрения три протокола об административных правонарушениях. Один касался благоустройства (ст.36 ч.2), и два - выпаса сельскохозяйственных животных (ст.47).
Рейды проводились в сельском поселении «Булыкское», СП «Нижнебургалтайское», СП «Оёрское», в ходе которых выявлено 16 фактов нарушения ст.36 (благоустройство).
- Отдел муниципального контроля напоминает жителям о необходимости выполнения некоторых обязанностей, а именно: проведение мероприятий по уборке вашего участка за территорией забора; не допущение захламления территории от забора к дороге (для того, чтобы могли подъехать в случае возникшей необходимости автомобили экстренных служб); не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятные условия проживания, - сообщили в администрации Джидинского района.
- Поддерживайте прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии! Чистый двор - чистая совесть! – призвали в администрации.
Жителей Бурятии призывают не захламлять свои участки
Общество, Фото:
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