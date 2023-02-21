В Улан-Удэ после вмешательства прокуратуры решили вопрос подвоза школьников

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Из-за закрытия учебного корпуса дети не могут ходить в ближайшую



Жители жителей посёлков Зеленхоз, Зелёный, Солнечный, Плодовоягодная, Площадка, Верхняя Березовка города Улан-Удэ обратились в прокуратуру по факту ненадлежащей организации подвоза учеников школы № 38 к месту обучения.



Установлено, что в связи с закрытием одного из корпусов школы обучение учеников 2 – 8 классов проводится в другом образовательном учреждении.



- Вопреки закону органами местного самоуправления не была обеспечена транспортная доступность образовательной организации для обучающихся. На момент проверки с помощью школьного автобуса осуществлялся подвоз 44 учащихся. При этом нуждались в таком подвозе 79 учеников, - сообщает пресс-служба прокуратура Бурятии.



Длительное время должности водителя школьного автобуса оставались вакантными, автотранспорт по назначению не использовался.



Первый заместитель мэра Улан-Удэ получил представление прокурора, по итогам рассмотрения которого подвоз учеников школы к месту обучения организован.





