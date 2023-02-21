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В Бурятии росгвардейцы выявили сильнейших в ведомственном чемпионате по дзюдо

В Бурятии росгвардейцы выявили сильнейших в ведомственном чемпионате по дзюдо
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Победители отправятся на окружные соревнования

В управлении Росгвардии по Бурятии прошёл чемпионат по дзюдо. В соревнования приняли участие команды структурных подразделений ведомства.

В ходе упорных борцовских поединках на ковре спортсмены отстаивали путёвки для участия в окружных соревнованиях в городе Хабаровск. Победителями соревнований стали спортсмены подразделений сил специального назначения: Данил Х., Алексей Ц., Пётр С., Владимир Г. и Галсан Б.

- Соревнования проводились по действующим правилам дзюдо, по круговой системе. В чемпионате приняли участие более 25 спортсменов в 5 весовых категориях, - отметил судья I категории Леликов Алексей, руководитель спортивной школы олимпийского резерва «Иппон».



Победители и призёры соревнований были награждены медалями и грамотами. Также Алексей Леликов вручил офицеру СОБР Олегу Х. благодарность за вклад в патриотическое развитие подрастающего поколения и тесное сотрудничество.

- Поздравляю призёров чемпионата. В дальнейшем, я думаю, мы будем улучшать наши спортивные успехи, укреплять свои позиции и участвовать в спортивных соревнованиях большего масштаба, - сказал заместитель начальника управления Росгвардии по Бурятии Андрей Ангаров.

Победители чемпионата Восточного округа войск национальной гвардии РФ примут участие в чемпионате Росгвардии по дзюдо в Краснодаре, сообщили в пресс-службе управления.

Росгвардия дзюдо спорт

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