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В Бурятии бизнесмен сообщил в прокуратуру о выбоинах на дорогах

В Бурятии бизнесмен сообщил в прокуратуру о выбоинах на дорогах
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Предприниматель занимается пассажирскими перевозками

Исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев, первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко и заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков провели приёмы граждан Бичурского, Мухоршибирского, Закаменского, Кижингинского, Прибайкальского, Муйского и Кабанского районов республики.

Обратившиеся в основном поднимали вопросы соблюдения социальных прав граждан, жилищного законодательства, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Пенсионерка из села Бичуры, являющаяся инвалидом, просила проверить правильность начисления субсидии на приобретение твёрдого топлива.

Проблему содержания автомобильной дороги в районе «Каменские дачи» обозначил предприниматель из Кабанского района, занимающийся пассажирскими автоперевозками. Он обратил внимание на выбоины и неровности на дорожном полотне, влияющие на безопасность дорожного движения.

О фактах ненадлежащего выполнения региональным оператором обязательств по вывозу твёрдых коммунальных отходов сообщил житель села Кабанск.

Отсутствие ограждения и недостаточное освещение территории Селенгинской гимназии стало поводом для жалоб родителей учеников.

По видеоконференцсвязи с просьбой о содействии в организации водоснабжения обратились жители села Старое Татаурово Прибайкальского района. Сельчане отметили, что местная водонапорная башня является бесхозной постройкой.

Мать ребёнка-инвалида из посёлка Таксимо Муйского района по видеоконференцсвязи выразила несогласие с действиями администрации района по снятию с учёта на получение жилищной субсидии выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

По всем принятым обращениям организованы проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура приём граждан

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