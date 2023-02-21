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В Улан-Удэ появились новые дорожные камеры

В Улан-Удэ появились новые дорожные камеры
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водителей призывают к соблюдению ПДД

В Улан-Удэ на улице Гагарина (в районе домов № 20 и 27а) установлены камеры, фиксирующие нарушения Правил дорожного движения, связанные с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.

- Уважаемые водители, будьте внимательны на данных участках дорог, обращайте внимание на установленные дорожные знаки и соблюдайте требования дорожной безопасности! – сообщили в Госавтоинспекции Бурятии. 
камеры фиксации ГИБДД

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