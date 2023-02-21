Водителей призывают к соблюдению ПДД
В Улан-Удэ на улице Гагарина (в районе домов № 20 и 27а) установлены камеры, фиксирующие нарушения Правил дорожного движения, связанные с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.
- Уважаемые водители, будьте внимательны на данных участках дорог, обращайте внимание на установленные дорожные знаки и соблюдайте требования дорожной безопасности! – сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.
В Улан-Удэ появились новые дорожные камеры
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