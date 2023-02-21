Дизайнеры и ремесленники Улан-Удэ покажут лучшие изделия из войлока

Мероприятие пройдёт 25 февраля в 15:00
В Улан-Удэ в выставочном центре «Залуу» пройдёт этно-подиум (возрастное ограничение 0+)
- мероприятие с участием дизайнеров, мастеров и ремесленников, создающих изделия из шерсти. Как сообщал «Байкал-Daily», программа проекта «Шерстяная сага»
стартовала с 1 декабря, в которую входит этно-подиум.
- Этно-подиум – один из этапов проекта, призванный продемонстрировать все возможности традиционного материала бурят – войлока. Этно-подиум пройдёт с участием местных дизайнеров, мастеров и ремесленников, создающих изделия из шерсти, - сообщает министерство культуры Бурятии.
Сама выставка «Эшэгын Юртэмсэ» (перев. Шерстяная сага)
будет открыта для посещения до 25 февраля.
Возрастное ограничение 0+
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