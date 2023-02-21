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Дизайнеры и ремесленники Улан-Удэ покажут лучшие изделия из войлока

Дизайнеры и ремесленники Улан-Удэ покажут лучшие изделия из войлока
Общество,  Фото: Залуу
Мероприятие пройдёт 25 февраля в 15:00

В Улан-Удэ в выставочном центре «Залуу» пройдёт этно-подиум (возрастное ограничение 0+) - мероприятие с участием дизайнеров, мастеров и ремесленников, создающих изделия из шерсти. Как сообщал «Байкал-Daily», программа проекта «Шерстяная сага» стартовала с 1 декабря, в которую входит этно-подиум.

- Этно-подиум – один из этапов проекта, призванный продемонстрировать все возможности традиционного материала бурят – войлока. Этно-подиум пройдёт с участием местных дизайнеров, мастеров и ремесленников, создающих изделия из шерсти, - сообщает министерство культуры Бурятии.

Сама выставка «Эшэгын Юртэмсэ» (перев. Шерстяная сага) будет открыта для посещения до 25 февраля.


Возрастное ограничение 0+


культура выставка ремесло

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