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В Бурятии сотрудникам ГИБДД предложили взятку в виде пиломатериалов

В Бурятии сотрудникам ГИБДД предложили взятку в виде пиломатериалов
Общество, 
Госавтоинспекция призывает жителей республики исключить возможность участия в коррупционных действиях

В феврале в Бурятии два пьяных автомобилиста пытались подкупить сотрудников ДПС ГИБДД.

Так, ночью 13 февраля на улице Ботанической в Улан-Удэ экипаж Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии остановил автомобиль «Тойота», которым управлял 40-летний водитель.

Мужчина находился за рулём с признаками опьянения, а результат освидетельствования подтвердил подозрения полицейских. При оформлении административного материала водитель иномарки стал склонять инспекторов к совершению коррупционных нарушений, предлагая денежные средства в размере 20 тысяч рублей.

Вечером 14 февраля на станции Таловка сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Прибайкальскому району остановили автомобиль «Хонда» под управлением 35-летнего водителя. В ходе проверки документов выяснилось, что у автомобилиста отсутствует водительское удостоверение, а транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.

При этом ранее он привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Результат освидетельствования на этот раз показал 1,03 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По пути следования в отделение полиции мужчина стал предлагать инспекторам ДПС прекратить документирование обстоятельств совершенного им правонарушения, за что предложил вознаграждение в виде пиломатериала.



- Отметим, и в том, и в другом случае сотрудники ГИБДД неоднократно предупреждали нарушителей об уголовной ответственности за дачу взятки, а также о том, что в патрульном автомобиле ведётся аудио-видеозапись. Однако граждане продолжали настаивать на своём, склоняя полицейских к коррупционным деяниям, - сообщили в Госавтоинспекции по Бурятии.

Оба водителя привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения в области дорожного движения, в том числе, за управление транспортом в состоянии опьянения. Материалы по фактам склонения сотрудников ГИБДД к коррупционным правонарушениям будут переданы в следственные органы для принятия правовых решений.

ГИБДД ПДД взятка

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