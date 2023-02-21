В Улан-Удэ состоялась презентация фотовыставки «Жена Героя Бурятии»





18 февраля в физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ состоялась презентация фотовыставки республиканского проекта «Жена Героя Бурятии». Выставка прошла в рамках благотворительного концерта-марафона «С музыкой к победе» (6+). Уникальный фотопроект «Жена Героя Бурятии» посвящён женщинам, чьи супруги сейчас находятся на специальной военной операции.Российский проект «Жёны героев» появился в Самарской области, в Бурятии он реализуется при поддержке правительства республики и регионального отделения «Общероссийского Народного фронта».На мероприятии с приветственным словом выступили министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, представитель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Бурятия Марина Аникьева, идейные организаторы фотовыставки Оксана Дашиева и Арюна Батырова, а также с видеобращением присоединилась жена Героя России Максима Концова.- Поздравляем вас всех с наступающим праздником – Днём защитника Отечества. Эта выставка посвящена нашим защитникам, их семьям, жёнам, детям. Выставка сделана во многом руками самих супруг, жён военнослужащих. Сегодня мы собрались здесь помочь нашим ребятам, которые находятся на специальной военной операции. Все средства, собранные с продажи билетов, будут направлены в фонд АНО «Содействие», - отметила Соелма Дагаева.На сегодня экспозиция выставки насчитывает более 50 портретов. На плечах каждой женщины - военный китель мужа, который посвятил свою жизнь защите Родины. Рядом с фотографиями жён размещены письма с проникновенными словами любви и поддержки, которые адресуют мужья своим близким, а у другой части вместе с портретами – трогательные портретные рисунки супругов, выполненные известным художником-постановщиком и кинорежиссёром Солбоном Лыгденовым.С 22 по 27 февраля фотовыставка продолжит действовать в физкультурно-спортивном комплексе, после она будет перенесена в Национальную библиотеку, где продлится до 8 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.