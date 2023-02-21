В республике сегодня ветрено
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 21 февраля, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -5,-10, местами до -1, по северу -11,-16.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём -5,-7.
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, Фото:
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