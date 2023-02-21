Ректор Буддийского университета Геше Дымбрыл: «Моё главное пожелание жителям Бурятии – быть рассудительными и мудрыми в наступающем году»



- Если к примеру, человек не встретил праздник по всем правилам: не встал с первыми лучами солнца, или недостаточно украсил алтарь, или не накрыл стол, будет ли это значить, что ему не будет везения целый год? Или всё-таки это делается больше для внутреннего спокойствия?



- Я считаю, что традиций очень много. Правил очень много. В одном районе - так, в другом районе - по-другому, в одной семье одни правила, в другой – иначе. Поэтому, в этом отношении, кто как встретил новый год, большого значения не имеет. Самое важное – это то, что с наступлением первого числа по лунному календарю мы все переходим в новый период времени, который ознаменован тем или иным годом. Например, сейчас наступает год Зайца (Кролика). 21 февраля наступит год под символом Зайца (Кролика), эта дата является переходной.



Что касается встречи Нового года, то в силу разных обстоятельств мы можем, к примеру, утром рано в этот день не проснуться, или кто-то всю ночь дежурил, и он только ложится спать после дежурства, или кто-то болеет. Здесь, я думаю, что нужен прежде всего верный настрой.



Как делаю я сам в первые дни наступления лунного Нового года? Я настраиваюсь на целый год, что в этом году я буду делать только хорошие дела. Я прорабатываю свою мотивацию на целый год. Стараюсь сделать так, чтобы весь этот год, в течение 12 месяцев, прошёл под эгидой этой мотивации. Сагаалган – для меня это не что-то праздничное, это именно переход из одного цикла времени в другой, и в этом новом цикле времени я выстраиваю своё поведение.



- Сейчас все говорят, что нужно перед Сагаалганом избавляться от груза прошлого, от болезней, от плохого. Проходят ритуалы Дугжууба, люди обтираются кусочками теста. Скажите, пожалуйста, как лучше всего обычному человеку избавиться от прошлого и плохой кармы, накопленной за этот год?



- Да, многие могут приготовить тесто и путём обтирания очистить себя. Некоторым людям это надо. Это все можно проделать, но это не освободит полностью от негативной кармы. Здесь в дополнение к традициям должна быть ещё своя внутренняя настройка. Человек должен понять, зачем и почему он это делает.



За несколько дней перед



В период проведения ритуала Дугжууба и до него, мы внимательно рассматриваем весь прошедший 12-ти месячный период. Какие именно за этот период мы совершили ошибочные действия, какое у нас было неправильное поведение в этот период? В этом случае, мы смотрим свои неправильные действия, которые несли вред другим живым существам, и признаем их неправильными. Признание этих действий неправильными является самым важным аспектом при устранении негативной кармы. Важно вспомнить эти действия и внутренне для себя оценить их как неправильные. Тогда карма может очиститься. И в будущем не принесёт свои негативные плоды



- Какой лучший подарок, по Вашему мнению, можно подарить своему близкому человеку?



- Это все очень индивидуально. Если есть внутреннее желание подарить, мы можем подарить, на наш взгляд, что-то хорошее и ценное. Главное, когда мы дарим подарки, не привязываться к результату. Если мы дарим, то нужно отдать это и отпустить.



- Почему первые 15 дней Сагаалгана, Нового года, считаются лучшими для благодеяний?



- Здесь имеется ввиду, что в первые 15 дней проводится много молебнов и хуралов. Это хуралы, названные как «Монлам Ченмо», как раз проходят в начале года. Присутствуя на них, человек читает и слушает молитвы, настраивается на хорошее на весь год.



- Чтобы Вы пожелали в наступающем году Кролика жителям Бурятии? Какие будут Ваши слова напутствия для нас?



- Прошедший год Тигра для кого-то год был хороший, для кого-то сложный. Сейчас наступает Год Зайца (Кролика). Ошибки этого Года – страх, паника, быстрое принятие каких-либо необдуманных решений. Моё пожелание жителям Бурятии - не поддаваться панике, не поддаваться страху и не принимать быстрых ошибочных решений. Рассудительность и мудрость, или же обдумывание ситуации помогут людям при минусах этого года. - Я считаю, что традиций очень много. Правил очень много. В одном районе - так, в другом районе - по-другому, в одной семье одни правила, в другой – иначе. Поэтому, в этом отношении, кто как встретил новый год, большого значения не имеет. Самое важное – это то, что с наступлением первого числа по лунному календарю мы все переходим в новый период времени, который ознаменован тем или иным годом. Например, сейчас наступает год Зайца (Кролика). 21 февраля наступит год под символом Зайца (Кролика), эта дата является переходной.Что касается встречи Нового года, то в силу разных обстоятельств мы можем, к примеру, утром рано в этот день не проснуться, или кто-то всю ночь дежурил, и он только ложится спать после дежурства, или кто-то болеет. Здесь, я думаю, что нужен прежде всего верный настрой.Как делаю я сам в первые дни наступления лунного Нового года? Я настраиваюсь на целый год, что в этом году я буду делать только хорошие дела. Я прорабатываю свою мотивацию на целый год. Стараюсь сделать так, чтобы весь этот год, в течение 12 месяцев, прошёл под эгидой этой мотивации. Сагаалган – для меня это не что-то праздничное, это именно переход из одного цикла времени в другой, и в этом новом цикле времени я выстраиваю своё поведение.- Да, многие могут приготовить тесто и путём обтирания очистить себя. Некоторым людям это надо. Это все можно проделать, но это не освободит полностью от негативной кармы. Здесь в дополнение к традициям должна быть ещё своя внутренняя настройка. Человек должен понять, зачем и почему он это делает.За несколько дней перед ритуалом Дугжууба ламы читают молитвы, готовятся к обряду, все подготавливают. Люди, прикасаясь к этому действу, присутствуют на Дугжуубе, на молебнах, могут получить некое очищение, избавление от негативной кармы, накопившейся за год. Но для настоящего очищения нужно признать свои ошибочные действия.В период проведения ритуала Дугжууба и до него, мы внимательно рассматриваем весь прошедший 12-ти месячный период. Какие именно за этот период мы совершили ошибочные действия, какое у нас было неправильное поведение в этот период? В этом случае, мы смотрим свои неправильные действия, которые несли вред другим живым существам, и признаем их неправильными. Признание этих действий неправильными является самым важным аспектом при устранении негативной кармы. Важно вспомнить эти действия и внутренне для себя оценить их как неправильные. Тогда карма может очиститься. И в будущем не принесёт свои негативные плоды- Это все очень индивидуально. Если есть внутреннее желание подарить, мы можем подарить, на наш взгляд, что-то хорошее и ценное. Главное, когда мы дарим подарки, не привязываться к результату. Если мы дарим, то нужно отдать это и отпустить.- Здесь имеется ввиду, что в первые 15 дней проводится много молебнов и хуралов. Это хуралы, названные как «Монлам Ченмо», как раз проходят в начале года. Присутствуя на них, человек читает и слушает молитвы, настраивается на хорошее на весь год.- Прошедший год Тигра для кого-то год был хороший, для кого-то сложный. Сейчас наступает Год Зайца (Кролика). Ошибки этого Года – страх, паника, быстрое принятие каких-либо необдуманных решений. Моё пожелание жителям Бурятии - не поддаваться панике, не поддаваться страху и не принимать быстрых ошибочных решений. Рассудительность и мудрость, или же обдумывание ситуации помогут людям при минусах этого года.



Если что-то произошло, что пугает нас, то избавиться от страха нам поможет именно рассудительность, или же или же обдумывание ситуации. Тогда этот год мы сможем пройти с наименьшими потерями. Желаю, чтобы люди больше делали упор на рассудительность, мудрость, внимательно обдумывали свои действия, и тем самым уходили от ошибок этого года.



- Спасибо большое Вам за интервью! С праздником Белого месяца!







Бурятия встречает один из самых главных праздников, Новый год по лунному календарю, Сагаалган, или Сагаалха, как говорят местные жители. 21 февраля с первыми лучами солнца год Водяного Тигра сменит год Чёрного Водяного Кролика. Люди делают уборку дома, готовят алтарь, закупают продукты для праздничного стола, подарки для родных и близких, в дацанах ламы читают молебны.В преддверии наступления Сагаалгана, на вопросы ИА «Байкал-Daily» ответил ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Дашибалданов Дымбрыл Гуробазарович.- На мой взгляд, смысл Сагаалгана – это прежде всего переход из одного времени в другой. Какой-то цикл времени завершился, и мы переходим в другой, новый цикл времени.