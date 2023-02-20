В Бурятии обнародовали график работы больниц и диспансеров в февральские праздники

Почти все учреждения будут отдыхать в Сагаалган и День защитника Отечества







- забор анализов крови – с 08:00 до 12:00 (выдача результатов – с 14:00 до 17:00)

- забор мазка на COVID-19 – c 08:00 до 12:00 ч. (выдача результатов – с 16.:00 до 17:00)

- выходные дни 21 и с 23 по 26 февраля



Бурятский онкологический диспансер



21 февраля – выходной



Отделение противоопухолевой лекарственной терапии № 2 работает и в этот день будет госпитализация пациентов



23 и 24 февраля – выходной

Стационар работает в круглосуточном режиме, приём передач – по обычному графику



Республиканский кожно-венерологический диспансер



21 февраля – выходной

22 февраля – с 08:00 до 17:00

23 февраля – выходной

24 февраля – с 09:00 до 15:00

25 февраля – с 09:00 до 15:00

26 февраля – выходной



Городской перинатальный центр Улан-Удэ



21 февраля – выходной

22 февраля – с 8:00 до 15:30

23, 24, 25 и 26 февраля – выходной



Стационар работает в круглосуточном режиме



Республиканский врачебно-физкультурный диспансер



21 февраля – выходной

с 23 февраля по 26 февраля – выходной



Больница скорой медицинской помощи



Продолжит работу в обычном режиме, круглосуточно оказывая экстренную медицинскую помощь.

Горячая линия (круглосуточно) – 8(902) 166-10-12

Единая справочная (понедельник-воскресенье с 8:00 до 20:00) – 8 (3012) 55-62-52



Территориальный центр медицины катастроф РБ – продолжит работу в круглосуточном режиме



Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы



22 февраля – до 16:00,

24 февраля с 08:00 до 14:00 – работает отдел экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц и отдел экспертизы трупов

25 февраля с 08:00 до 14:00 – отдел экспертизы трупов

21, 23 и 26 февраля – выходные



Служба крови Бурятии



21 февраля – выходной

22 февраля – в обычном режиме (приём доноров с 8:00 до 13:00)

С 23 по 26 февраля – выходной



Республиканский противотуберкулёзный диспансер



С 23 по 26 февраля – выходной



График работы баклаборатории



- с 23 по 26 февраля материал для бактериологической диагностики на туберкулёз приниматься не будет



- среда, 22 февраля – приём диагностического материала только для ускоренной диагностики туберкулёза молекулярно-генетическим методом с использованием аппаратного комплекса GeneXpert



Дневной стационар:



- 21 февраля – с 08:30 до 16:30

- 23 февраля – с 8:30 до 16:30

- 24 февраля – с 08:30 до 16:30

- 25 февраля – с 8:30 до 16:30



Эта рабочая неделя в Бурятии будет короткой благодаря Сагаалгану и Дню защитника Отечества. Трудиться жителям республики предстоит ещё один день – в среду, 22-го числа.В Минздраве РБ тем временем обнародовали график работы больниц, стационаров и диспансеров в праздничные дни. Практически все медучреждения будут отдыхать 21 и 23 февраля.Поликлиника РКБ21 февраля – выходной22 февраля – с 08:00 до 15:0023, 24 февраля – выходные25 февраля – поликлиника выходного дня (с 09:00 до 15:00)Лаборатория21 февраля – выходной22 февраля – с 07:00 до 15:0023, 24 февраля – выходные25 февраля – с 09:00 до 13:00Кабинет профосмотров (выдача справок) на улице Воронежская , 2 (телефон 266-604)20 февраля – с 08:00 до 16:0022 февраля – с 08:00 до 16:0025 февраля – с 09:00 до 13:00(телефон 21-19-86)20 февраля – с 08:00 до 15:0022 февраля – с 08:00 до 15:0025 февраля – с 08:00 до 15:42Взрослое диспансерное отделение (телефон 21-96-73)20 февраля – с 08:00 до 15:0022 февраля – с 08:00 до 15:0025 февраля – с 08:00 до 15:42Детское диспансерное отделение (телефон 44-37-38)20 февраля – с 08:00 до 15:0022 февраля – с 08:00 до 15:0025 февраля – выходнойМедицинские справки у психиатра-нарколога можно получить 24 и 25 февраля с 09:00 до 14:00 (кабинет 125, приёмный покой)Справки иностранным гражданам и для допуска к владению оружием выдаваться не будутГоспитализация пациентов в отделение и медосвидетельствование на состояние опьянения – круглосуточно.Телефон для связи – 8 (3012) 427-529Телефон доверия – 8-924-456-69-11Единый оперативный телефон РПНД (круглосуточно) – 37-18-44, добавочный – 200 (приёмный покой)22 февраля с 08:00 ч. до 17:00 ч.