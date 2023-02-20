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В Бурятии обнародовали график работы больниц и диспансеров в февральские праздники

В Бурятии обнародовали график работы больниц и диспансеров в февральские праздники
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Почти все учреждения будут отдыхать в Сагаалган и День защитника Отечества

Эта рабочая неделя в Бурятии будет короткой благодаря Сагаалгану и Дню защитника Отечества. Трудиться жителям республики предстоит ещё один день – в среду, 22-го числа.

В Минздраве РБ тем временем обнародовали график работы больниц, стационаров и диспансеров в праздничные дни. Практически все медучреждения будут отдыхать 21 и 23 февраля.

Республиканская больница им. Н.А. Семашко

Поликлиника РКБ

21 февраля – выходной
22 февраля – с 08:00 до 15:00
23, 24 февраля – выходные
25 февраля – поликлиника выходного дня (с 09:00 до 15:00)

Лаборатория

21 февраля – выходной
22 февраля – с 07:00 до 15:00
23, 24 февраля – выходные
25 февраля – с 09:00 до 13:00

Республиканский психоневрологический диспансер

Кабинет профосмотров (выдача справок) на улице Воронежская , 2 (телефон 266-604)

20 февраля – с 08:00 до 16:00
22 февраля – с 08:00 до 16:00
25 февраля – с 09:00 до 13:00

Психотерапевтический центр на улице Модогоева, 1а (телефон 21-19-86)

20 февраля – с 08:00 до 15:00
22 февраля – с 08:00 до 15:00
25 февраля – с 08:00 до 15:42

Взрослое диспансерное отделение (телефон 21-96-73)

20 февраля – с 08:00 до 15:00
22 февраля – с 08:00 до 15:00
25 февраля – с 08:00 до 15:42

Детское диспансерное отделение (телефон 44-37-38)

20 февраля – с 08:00 до 15:00
22 февраля – с 08:00 до 15:00
25 февраля – выходной

Республиканский наркологический диспансер

Медицинские справки у психиатра-нарколога можно получить 24 и 25 февраля с 09:00 до 14:00 (кабинет 125, приёмный покой)

Справки иностранным гражданам и для допуска к владению оружием выдаваться не будут

Госпитализация пациентов в отделение и медосвидетельствование на состояние опьянения – круглосуточно.

Телефон для связи – 8 (3012) 427-529
Телефон доверия – 8-924-456-69-11
Единый оперативный телефон РПНД (круглосуточно) – 37-18-44, добавочный – 200 (приёмный покой)

22 февраля с 08:00 ч. до 17:00 ч.

- забор анализов крови – с 08:00 до 12:00 (выдача результатов – с 14:00 до 17:00)
- забор мазка на COVID-19 – c 08:00 до 12:00 ч. (выдача результатов – с 16.:00 до 17:00)
- выходные дни 21 и с 23 по 26 февраля

Бурятский онкологический диспансер

21 февраля – выходной

Отделение противоопухолевой лекарственной терапии № 2 работает и в этот день будет госпитализация пациентов

23 и 24 февраля – выходной
Стационар работает в круглосуточном режиме, приём передач – по обычному графику

Республиканский кожно-венерологический диспансер

21 февраля – выходной
22 февраля – с 08:00 до 17:00
23 февраля – выходной
24 февраля – с 09:00 до 15:00
25 февраля – с 09:00 до 15:00
26 февраля – выходной

Городской перинатальный центр Улан-Удэ

21 февраля – выходной
22 февраля – с 8:00 до 15:30
23, 24, 25 и 26 февраля – выходной

Стационар работает в круглосуточном режиме

Республиканский врачебно-физкультурный диспансер

21 февраля – выходной
с 23 февраля по 26 февраля – выходной

Больница скорой медицинской помощи

Продолжит работу в обычном режиме, круглосуточно оказывая экстренную медицинскую помощь.
Горячая линия (круглосуточно) – 8(902) 166-10-12
Единая справочная (понедельник-воскресенье с 8:00 до 20:00) – 8 (3012) 55-62-52

Территориальный центр медицины катастроф РБ – продолжит работу в круглосуточном режиме

Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы

22 февраля – до 16:00,
24 февраля с 08:00 до 14:00 – работает отдел экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц и отдел экспертизы трупов
25 февраля с 08:00 до 14:00 – отдел экспертизы трупов
21, 23 и 26 февраля – выходные

Служба крови Бурятии

21 февраля – выходной
22 февраля – в обычном режиме (приём доноров с 8:00 до 13:00)
С 23 по 26 февраля – выходной

Республиканский противотуберкулёзный диспансер

С 23 по 26 февраля – выходной

График работы баклаборатории

- с 23 по 26 февраля материал для бактериологической диагностики на туберкулёз приниматься не будет

- среда, 22 февраля – приём диагностического материала только для ускоренной диагностики туберкулёза молекулярно-генетическим методом с использованием аппаратного комплекса GeneXpert

Дневной стационар:

- 21 февраля – с 08:30 до 16:30
- 23 февраля – с 8:30 до 16:30
- 24 февраля – с 08:30 до 16:30
- 25 февраля – с 8:30 до 16:30
больница Праздники

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