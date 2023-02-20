Сагаалган в Улан-Удэ отметят грандиозным концертом, выставкой и мастер-классами

В столице Бурятии с размахом встретят Белый месяц





Во вторник, 21 февраля, все буддисты отметят наступление Нового года по лунному календарю. В честь Сагаалгана в столице Бурятии устроят праздничный концерт под названием «Амар мэндэ, Сагаан hара!». Он начнётся в 15:00 в физкультурно-спортивном комплексе.В этом году артисты вместе со зрителями исполнят известные бурятские хиты. На сцену выйдут Бадма-Ханда Аюшеева, Мэдэгма Доржиева, Чингис Раднаев, Валико Гаспарян и Эрдэни Батсух. А ещё зрителей ждёт выступление государственного цирка Бурятии и театров «Байкал» и «Забава»Кроме того, в программе – различные сюрпризы и розыгрыши призов. Тем, кто придёт в национальных костюмах, обещают особенные подарки.А до концерта, с 13:00, в фойе ФСК развернётся выставка-ярмарка, на которой представят произведения местных мастеров и ремесленников. Все желающие смогут приобрести презенты родным и близким, вместе с детьми изготовить сувениры на мастер-классах, посоревноваться в игре «шагай наадан» и поучаствовать в викторинах и конкурсах.Символ нового года по восточному календарю – Кролик – будет встречать гостей у фотозоны. Победители республиканского турнира мастеров художественного слова «Уран хэлэтнэй урилдаан» продемонстрируют свои таланты и произнесут благопожелания на бурятском языке, рассказали в центре народного творчества Бурятии.Цена билета – 250 рублей. Приобрести их можно на сайте sibkassa.ru, в том числе – по «Пушкинской карте», а узнать всю интересующую информацию – по телефонам 30-01-15 или 8-902-167-44-02.