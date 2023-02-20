В пригороде Улан-Удэ установят уличное освещение и отремонтируют дороги

Общество, Фото: минтранс РБ

Численность населения в Суже растёт ежегодно



В этом году в селе Сужа Иволгинского района капитально отремонтируют дороги на трёх участках общей протяжённостью около двух километров. В рамках капитального ремонта на улицах Мирная и Удачная установят освещение. В ближайшие дни с подрядной организацией будет подписан график работ, сообщает минтранс Бурятии.



- Дорожные работы стартуют традиционно с наступлением благоприятных погодных условий. В рамках капитального ремонта на объектах произведут укладку асфальтового покрытия, обустроят тротуары для пешеходов, установят освещение, дорожные знаки и светофоры на пешеходных переходах, нанесут разметку, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



- Мы очень рады, что в этом году строят новые дороги именно у нас. Жители села ждут не дождутся появления новых отремонтированных дорог. Также рады тому, что у нас появятся не только хорошие дороги с тротуарами и освещением, но и возможно – новый маршрут. Надеемся, что работа эта продолжится и в будущем, - поделилась эмоциями Дарима Гонгорова, жительница села Сужа, председатель ТОСа «Саяны».



Глава района Николай Емонаков отметил, что Иволгинский район – самый многочисленный среди сельских районов республики.



- Численность населения растёт с каждым годом. Соответственно, растёт потребность и в современной, комфортной и надёжной транспортной инфраструктуре. Благодаря мероприятиям нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приводим в нормативное состояние дороги в сельских поселениях. Капитальный ремонт дорог в селе Сужа позволит нам создать в последующем приоритетные условия для движения маршрутных транспортных средств, - отметил Николай Емонаков.



Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Иволгинском районе с 2017 года. В 2022 году отремонтировали дороги в трёх сёлах: ул. Коммунистическая в с. Нижняя Иволга, подъезд к ул. Центральная в с. Верхняя Иволга и участок дорого по ул. Иволгинская-Стартовая в у. Хойтобэе.





