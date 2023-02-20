В Бурятии с владельцами собак ведут разъяснительную работу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В 2022 году ведомство провело 127 профилактических визитов к владельцам собак, совершивших нападение на людей



В управлении ветеринарии Бурятии прошли публичные обсуждения по осуществлению надзорных мероприятий по собакам. Инспекторы рассказали о проделанной работе за прошлый год.



- Всего под надзором инспекторов управления ветеринарии находится 547 организаций. В соответствии с постановлением правительства РФ № 336 о введении моратория на проведение проверок предприятий и предпринимателей - все контрольные мероприятия управлением до конца 2022 года были отменены. Но работа по профилактике нарушений активно продолжалась, - сообщила пресс-служба управления.



Инспекторами отдела надзора было проведено 127 профилактических визитов к гражданам, чьи собаки совершали нападение на людей. В ходе визита сотрудники объясняли нарушителям правила содержания собак, при которых собака не имеет возможности покусать человека, а также провели лекции об ответственном обращении с животными.



Также было проведено дополнительно 50 выездных обследований, 40 рейдовых мероприятий по пресечению нарушений. Во время рейдов инспекторы провели беседы с владельцами собак и вручили памятки с требованиями по содержанию, выгулу и регистрации.

Кроме того, сотрудники управления провели лекции по ответственному обращению с животными в 35 школах и детских садах.



На сегодня сейчас полномочия по обращению с собаками переданы органам местного самоуправления, Управление ветеринарии в свою очередь проводит за ними контроль.



