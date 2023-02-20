В Бурятии с владельцами собак ведут разъяснительную работу

В 2022 году ведомство провело 127 профилактических визитов к владельцам собак, совершивших нападение на людей
В управлении ветеринарии Бурятии прошли публичные обсуждения по осуществлению надзорных мероприятий по собакам. Инспекторы рассказали о проделанной работе за прошлый год.
- Всего под надзором инспекторов управления ветеринарии находится 547 организаций. В соответствии с постановлением правительства РФ № 336 о введении моратория на проведение проверок предприятий и предпринимателей - все контрольные мероприятия управлением до конца 2022 года были отменены. Но работа по профилактике нарушений активно продолжалась, - сообщила пресс-служба управления.
Инспекторами отдела надзора было проведено 127 профилактических визитов к гражданам, чьи собаки совершали нападение на людей. В ходе визита сотрудники объясняли нарушителям правила содержания собак, при которых собака не имеет возможности покусать человека, а также провели лекции об ответственном обращении с животными.
Также было проведено дополнительно 50 выездных обследований, 40 рейдовых мероприятий по пресечению нарушений. Во время рейдов инспекторы провели беседы с владельцами собак и вручили памятки с требованиями по содержанию, выгулу и регистрации.
Кроме того, сотрудники управления провели лекции по ответственному обращению с животными в 35 школах и детских садах.
На сегодня сейчас полномочия по обращению с собаками переданы органам местного самоуправления, Управление ветеринарии в свою очередь проводит за ними контроль.
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Общество, Фото:
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